Bicikla "Nextbike" stigla u Tuzlu

TUZLA - Tuzla se u petak priključila europskim metropolama u kojima je zaživio sistem iznajmljivanja bicikala "Nextbike".

Uspostava sistema bicikala u Tuzli finansijski je pomognuta od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH te Addiko banke i Haloo mobilne mreže, dok su lokacije za postavku stanica omogućili grad Tuzla i "Bingo".

"Drago mi je da je Tuzla među 120 gradova koji imaju 'Nextbike'. To je dobro za ekologiju i zdravlje ljudi. Što se tiče staze, mi smo završili od Slavinovića, preko Sjenjaka i Stupina. Nedostaje jedan most od Kule G do Stupina. Sada treba krenuti od zapada prema centru", kazao je Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle.

Projekat "Nextbike" višestruko je koristan i donosi benefite društvenoj zajednici, poput očuvanja okoliša sa kojim Tuzla ima velikih problema zbog zagađenog zraka. Osim toga, potiče ljude na fizičku aktivnost, ali i jača turistički imidž grada.

"Da bi koristili bicikle, građani se moraju registrovati putem veb-stranice www.nextbike.ba, putem aplikacije, na samoj stanici ili na prodajnim mjestima naših partnera trafike Fabrike duhana i BIHAMK-a. Korisnik dobija pin-kod uz pomoć kojeg renta bicikl. Uplata je 20 KM. Ta uplata predstavlja godišnju članarinu. Korisnik ima svaki dan pola sata besplatno, naredni sat se obračunava 1,5 KM po satu, ali to se odbija od onih 20 maraka uplaćenih", pojasnio je Ahmed Ćerimović, direktor projekta "Nextbike" za BiH.

Za korištenje bicikala "Nextbike" predviđene su tri stanice. Jedna je u naselju Sjenjak, jedna u centru kod nekadašnje stanice Kajmak, a treća ispred "Bingo City Centra".

"Ovo je jedan projekat koji je od velikog značaja za lokalnu zajednicu i šire. Ponosna sam što ovim projektom 'Bingo City Centar' zapravo pokazuje da prati sve svjetske trendove i što smo današnjim danom dodani na mapu 'Nextbike' lokacija", izjavila je Lidija Tomić, menadžerica "Bingo City Centra".