Bivši gradonačelnik Bihaća se predomislio i uzeo "bijeli hljeb"

BIHAĆ - Bivši gradonačelnik Bihaća Emdžad Galijašević uživaće u narednih šest mjeseci privilegiju "bijelog hljeba" i po tom osnovu biće mu isplaćeno oko 25.000 maraka, potvrdio je danas aktuelni gradonačelnik ovog grada Šuhret Fazlić.

On je istakao kako je Galijašević podnio zahtjev da mu se ostvari ovo pravo i s obzirom na to da u međuvremenu nije pronašao zaposlenje, nema nikakvih zakonskih prepreka da mu se ne udovolji.

"Bivši gradonačelnik je podnio zahtjev i on na to ima pravo. Ja sam potpisao jer sam smatrao ispravnim da on to dobije, ne ulazeći u to je li trebao ili nije. Nadali smo se da će u međuvremenu pronaći posao jer je bilo nekih naznaka, ali to se nije desilo, te kako ne bi ostao bez ikakvih primanja ja sam to potpisao", istakao je Fazlić.

Napomenuo je kako je na taj način izbjegnuta moguća veća šteta po gradski proračun, budući da bi u slučaju tužbe morali platiti zateznu kamatu i sudske troškove. Zanimljivo je kako je Galijašević po završetku proteklih lokalnih izbora izjavio kako neće tražiti pravo na "bijeli hljeb", ali se očigledno u međuvremenu predomislio.

Podsjećamo da je bivši gradonačelnik Bihaća uhapšen i optužen protekle godine zbog uzimanja mita od lokalnih poduzetnika, a uskoro će mu se suditi pred Općinskim sudom u Bihaću.