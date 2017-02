Borba za lidersku poziciju u dobojskom SNSD-u

DOBOJ - Da se borba za poziciju lidera dobojskog SNSD-a prilično zahuktala, moglo se naslutiti na nedavnoj sjednici Skupštine grada, na kojoj su se dva kandidata za tu poziciju, koji su istovremeno i odbornici, nadmetali za govornicom, kako bi svojim diskusijama privukli pažnju medija.

Odbornik Miroslav Gavrić, koji je inače v.d. predsjednika Gradskog odbora SNSD-a Doboj, i Srećko Rekanović, njegov kolega iz skupštinskih klupa, više nego inače učestvovali su u raspravi o šezdesetak tačaka dnevnog reda.

"Što se tiče aktivizma u Skupštini, ja sam aktivan skoro na svim sjednicama, a tako će biti i u narednom periodu, bez obzira na to da li ću biti na čelu partije ili ne", govori nam Rekanović.

On se u izbornu trku uključio nakon što se u ovdašnjoj javnosti pojavila informacija da će se za poziciju prvog dobojskog esenesdeovca boriti aktuelni v.d. Miroslav Gavrić i Bojana Vasiljević-Poljašević, savjetnica predsjednika RS i lidera SNSD-a Milorada Dodika.

"Ne mogu komentarisati koliko je ozbiljna njihova kandidatura, ali imam informacije da na terenu rade i da lobiraju. Isto tako ja ću se kandidovati i normalno je kao v.d. i neko ko je vodio partiju u ovakvim uslovima ovoliko dugo, zašto ne bih ja odmjerio snage i jednostavno vidio da li Gradski odbor podržava mene ili ne", navodi Miroslav Gavrić.

Za razliku od Gavrića, kojem je ovo drugi mandat u Skupštini, Rekanović je novajlija, ali ga to nije spriječilo da ozbiljno shvati svoju kandidaturu i borbu za glasove stranačkih kolega vodi i u lokalnom parlamentu.

"Kao i svaki drugi posao, ja i ovaj posao shvatam ozbiljno. Ja već sedam-osam godina rukovodim jednim preduzećem i dosta uspješno to radim, pa ako već to mogu da radim, onda mogu da budem i na čelu Gradskog odbora", smatra Rekanović.

Izbori za predsjednika dobojskog SNSD-a neće biti klasični, odnosno neće biti održana izborna konferencija s obzirom na to da Gradski odbor nije raspušten, nego će članovi GO izabrati predsjednika. Kog konkretno datuma će to tačno biti još nije poznato, ali najvjerovatnije u aprilu.

Ko želi da ubuduće vodi stranku u Doboju moraće da obezbijedi podršku najmanje 58 članova GO, ali jednako važna je, kažu upućeni, i naklonost Uroša Gostića, nekadašnjeg lidera dobojskog SNSD-a.

"Glasanje će biti tajno, ni na koga ne možemo uticati od članova Gradskog odbora, tako da ne vidim neku prednost ako neko kaže da sam ja dobar ili ne s Urošem Gostićem", kaže Miroslav Gavrić.

Bojana Vasiljević-Poljašević ranije je izjavila da zbog funkcija koje obavlja u SNSD-u i posla koji radi u Kabinetu predsjednika RS ne bi bilo korektno da bilo šta komentariše u vezi sa svojom kandidaturom.