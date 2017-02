Bošnjaci odustali od bojkota izbora u Stocu

STOLAC - U općini Stolac danas su održani ponovni izbori za općinskog načelnika i Općinsko vijeće uz pojačanu policijsku prisutnost, a suprotno najavama tokom dana uočena je povećana izlaznost Bošnjaka.

Kompletni rezultati izbora biće objavljeni nakon 1. marta, s tim da će preliminarne nezvanične i nekompletne rezultate Centralna izborna komisija BiH objaviti večeras.

Optužujući HDZ BiH za krađu glasova, "Inicijativa za Stolac", koja okuplja neke stranke i udruženja, najavila je da će oko 3.000 birača, njihovih članova i simpatizera, uglavnom Bošnjaka, bojkotovati izbore. Međutim, predsjednik SDA Stolac i bivši (sankcionisani) kandidat "Inicijative za Stolac" za načelnika Salmir Kaplan pozvao je danas popodne građane da izađu na ponovljene izbore jer se izborni proces odvija regularno. Građani su pozvani da glasaju za kandidata za načelnika Matu Komšića (SDF), odnosno kontra Stjepana Boškovića (HDZ BiH), koji je aktuelni načelnik. Povećanu izlaznost Bošnjaka potvrdili su u "Inicijativi za Stolac".

Ponovni izbori, nakon što su prekinuti 2. Oktobra, danas su veći dio dana protekli mirno, ali su u jutarnjim i popodnevnim satima zabilježene tri nepravilnosti.

"Stranački posmatrač je na biračkom mjestu Dom Bobanovo pružio pomoć glasaču pri glasanju, što zakonom nije dozvoljeno. Unesena je primjedba u zapisnik o radu Biračkog odbora. U jutarnjim satima u Osnovnoj školi 'Stolac' jedan glasač je slikao listić, na šta su svi reagovali i to je spriječeno na vrijeme. Takođe, u Osnovnoj školi 'Rivine' je jedan glasač pokušao iznijeti listić za Općinsko vijeće. To je primijetio naš posmatrač i informisao Birački odbor, što je odmah spriječeno i sačinjena je službena zabilješka od strane službenika CIKa", kazala je Jovana Kljajić, portparol koalicije nevladinih organizacija "Pod lupom", dodavši da nije bilo kršenja izborne ćutnje.

Do sada nije zabilježen nijedan slučaj narušavanja javnog reda i mira.

U popodnevnim satima primijećena je povećana izlaznost. Tako je izlaznost birača do 15 sati bila oko 55 odsto od ukupno 10.012 registrovanih birača na redovnim biračkim mjestima, dok je do 11 sati bila 26 odsto. Očekivalo se da do zatvaranja birališta izlaznost bude veća od 60 odsto.

Uz poziv građanima da glasaju, Džonatan Mur, šef Misije OSCEa u BiH, juče je u Stocu istakao da ovaj grad godinama ima brojne probleme i prepreke i zbog toga žele da ekonomski razvoj i dijalog između građana krene nakon ovih izbora i da oni budu temelj. Građane da glasaju danas je, tokom obilaska nekoliko glasačkih mjesta, pozvao i prvi zamjenik visokog predstavnika u BiH Bruce Berton.

"Koliko je nama poznato, ne postoje planovi za bojkotiranje izbora", rekao je između ostalog Berton.

I kandidat za načelnika Stjepan Bošković napomenuo je juče uoči glasanja da je mišljenja da neće biti bojkota izbora i da će, kako dan bude odmicao, većina Bošnjaka početi izlaziti na izbore.

Iz CIKa su napomenuli da su birači mogli ostvariti pravo da glasaju samo uz pokazivanje jednog od važećih bh. identifikacionih dokumenata (lične karte, vozačke dozvole, pasoša). Njihovih 25 ovlaštenih službenika bilo je prisutno na svim biračkim mjestima kako bi nadgledali i kontrolisali izborni proces. Uoči izbora je najavljeno da će za 143 osobe za koje postoje izvodi iz matične knjige umrlih, a na spisku su, biti evidentiran potpis predsjednika Općinske izborne komisije i zvjezdica pored imena kako niko u ime tih umrlih ljudi ne bi mogao da glasa. Skoro sva birališta otvorena su na vrijeme, u sedam sati, dok su tri biračka mjesta otvorena s neznatnim kašnjenjem do deset minuta.

Izbori u Stocu prekinuti su 2. oktobra 2016. godine nakon nekoliko incidenata, među njima fizičkog sukoba na jednom biračkom mjestu. Intervenisala je policija, koja je podnijela krivične prijave. CIK je poništio izbore te s liste skinuo Kaplana. Na listi više nisu ni kandidati za Općinsko vijeće Demir Mahmutćehajić, Ahmet Ljubović i Božo Raguž. I Kaplan je podnio krivične prijave protiv sedam osoba zbog prevare pri glasanju 2. oktobra, zloupotrebe položaja i udruživanja radi činjenja krivičnih djela. U Državnoj agenciji za istrage i zaštitu on je u petak saslušan, a saslušanja su nastavljena.

Statistika izbora