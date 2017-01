Bratunac: Opštinski odbori četiri stranke pristupili SNSD-u

BRATUNAC - Opštinski odbori četiri stranke u Bratuncu, koje imaju tri odbornika u Skupštini opštine, danas su kolektivno prešli u Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) u ovom mjestu.

Time je ova stranka postala znatno brojnija i snažnija i sada ima pet odbornika u lokalnom parlamentu.

SNSD-u su pristupili Savez za demokratsku Srpsku, Napredna Srpska, SRS Republike Srpske i Pokret za preokret (nezavisna lista).

Lideri tih stranaka su saopštili da, zajedno sa opštinskim odborima, i članstvo ovih partija pristupa SNSD-u.

Novi odbornici SNSD-a su Radisav Jovanović, Brano Đurić i Savo Vulić i oni će činiti zajednički klub odbornika sa još dva odbornika SNSD-a u bratunačkoj lokalnoj Skupštini.

Predsjednik bratunačkog SNSD-a Slavica Jovanović izjavila je, nakon svečanog potpisivanja sporazuma o pristupanju četiri stranačka opštinska odbora u ovu stranku, da su ti odbori ukazali povjerenje predsjedniku ove stranke i Republike Srpske Miloradu Dodiku.

Prema njenim riječima, za kolektivni prelazak četiri političke stranke u redove bratunačkog SNSD-a, "najzaslužnija je dosljedna Dodikova politika i principijelno zastupanje interesa Srpske i srpskog naroda".

"Ujedinila nas je Republika Srpska i borba za očuvanje njenog integriteta i jedinstva i osnaživanje u borbi protiv njene degradacije i ukidanja. Sada smo najbrojnija politička grupacija sa više od 2.500 ljudi ili oko 30 odsto biračkog tijela u ovoj opštini", pojasnila je Jovanovićeva.

Ona je upozorila da je SDA, koja zastupa politiku ukidanja Republike Srpske, postala dominantna u vlasti u Bratuncu.

"Nemamo mi ništa protiv bošnjačkog naroda, ali se borimo protiv koncepta SDA koja permanentno zagovara i radi na urušavanju, obezvlašćivanju i nestanku Republike Srpske nazivajući je genocidnom, kao i srpski narod, što je nedopustivo", istakla je Jovanovićeva.

Ona je poručila da bratunački SNSD i sve partije koje su mu danas pristupile osuđuju nametanje sankcija SAD predsjedniku Republike Srpske i očekuje da će one uskoro biti ukinute sa dolaskom administracije novog američkog predsjednika Donalda Trampa.

Jovanovićeva je poručila predstavnicima DNS-a i Ujedinjene Srpske, koje na republičkom nivou čine vladajuću koaliciju, da preispitaju ispravnost svoje odluke da na lokalnom nivou formiraju vlast sa SDA koja negira postojanje Republike Srpske.

Ona je podsjetila da je SNSD imalo potpisan sporazum o predizbornoj i postizbornoj saradnji sa DNS-om u Bratuncu, ali su oni u predizbornoj kampanji radili protiv SNSD-a i formirali vlast sa SDA i SDS-om.

"Ako im je to bolje, to je njihov izbor, ali je to učinjeno zbog zadovoljavanja sitnih ličnih interesa pojedinaca koji su im preči od interesa naroda i Republike Srpske", ocijenila je Jovanovićeva.

Ona očekuje pristupanje još tri odbornika u sastav SNSD-a i kaže da onda neće imati težak zadatak da sruše aktuelnu bratunačku vlast i formiraju skupštinsku većinu.

Dosadašnji predsjednik Opštinskog odbora Saveza za demokratsku Srpsku Srđan Rankić rekao je da je ova stranka od osnivanja podržavala predsjednika Milorada Dodika i njegovu politiku i da je današnje pristupanje opštinskih odbora četiri stranke SNSD-u odgovor na nasrtaje političkog Sarajeva na Republiku Srpsku, njene institucije i srpski narod.

"Ujedinjeni ulazimo u odlučnu borbu u zaštitu interesa srpskog naroda i Republike Srpske", poručio je Rankić, upozoravajući bratunački SDS, DNS i SNS da zbog pojedinačnih ličnih interesa rade na štetu ove opštine i Republike Srpske, ali da tako neće moći raditi još dugo.

Dosadašnji predsjednik SRS Republike Srpske u Bratuncu Zoran Gvozdenović osudio je probosansku politiku Saveza za promjene koja ugrožava opstanak i ovlaštenja Republike Srpske i konstitutivnost srpskog naroda u BiH.

On je pozvao građane i saborce da pristupe SNSD-u i borbi za očuvanje srpske slobode u BiH čiji je jedini garant postojanje Republike Srpske.

Slično su ocijenili i dosadašnji predsjednici Napredne Srpske Vojin Ostojić i Pokreta za preokret Savo Vulić, koji su poručili da im je cilj da grade i razvijaju Bratunac, ali da bi do toga došlo mora se smijeniti aktuelna "nenarodna vlast" u ovoj opštini.