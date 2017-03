Bužim: Više hiljada oprostilo se od tragično preminule djevojčice Emini Šekić

Bužim - Više hiljada ljudi okupilo se danas na mjesnom groblju Mrazovo - Šekići, gdje je klanjana dženaza 14-godišnjoj Emini Šekić, učenici osmog razreda, koja je preminula juče nakon što joj je iznenada pozlilo.

Djevojčica, ćerka Sulejmana i Zemine Šekić iz bužimskog naselja Mrazovac, preminula je u Domu zdravlja Bužim u ranim jutarnjim satima i pored nastojanja dežurnog ljekara te zdravstvene ustanove da je reanimira.

Vijest o njenoj preranoj smrti juče je potresla sve stanovnike Bužima, dok je redovna nastava u centralnoj i svim područnim školama obustavljena.

Brojni građani Bužima putem društvenih mreža upućivali su poruke nevjerice i saučešća njenoj porodici.

Ipak, sve je najviše pogodio status Emininog brata Aida.

- Bila si bratu radost, svjetlo na kraju tunela. Ali, nažalost to svjetlo se ugasilo. Mrzili smo rastanke, a Allah nam dao iskušenje i veći rastanak. Svjestan sam da smo svi Allahovi i da mu se vraćamo. Ali nisam i nikad neću biti svjestan da si me ovako rano napustila. Nikad neću zaboraviti majkine riječi "Otvori oči Minči moja i pogledaj me jos jednom". Nikad neću zaboraviti tvoj osmijeh i tvoju milost. Ti si nasa Džennetska ptica. Znam da ćes me čekati tamo, a ja kad dodjem prvo ću tebe tražiti, jer nisam te se nagledao. Nisam se napričao s tobom. Ostao sam te željan. Molim dragog Allaha da ti podari obećanu nagradu i molim dragog Allaha da našim roditeljima da sabura. Amin.

Sad i zauvijek, voli te tvoj brat - napisao je Aid na svom Facebook profilu.

(faktor.ba)