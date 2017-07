"Ćiro" stigao na željezničku stanicu u Višegrad

VIŠEGRAD - Turistički voz "Ćiro" stigao je danas sa turistima na željezničku stanicu u Višegrad i ozvaničio početak vožnje u ljetnoj sezoni na uskotračnoj pruzi.

U kabinetu načelnika opštine Mladena Đurevića predstavnici željeznica Republike Srpske i Srbije potpisali su ugovor o korištenju uskotračne pruge Višegrad – Vardište kako bi vozovi dolazili u Višegrad.



Izvršni direktor poslova infrastrukture Željeznica Republike Srpske Boško Prelić rekao je da je potpisan sporazum o regulisanju međusobnih odnosa povodom ustupanja dijela željezničke infrastrukture turističke pruge Vardište–Višegrad sa "Srbija vozom".



"Vozovi će saobraćati svaki dan i biće redovne linije ukoliko bude bilo zainteresovanosti putnika", dodao je Prelić.



On kaže da se stanovništvo u Višegradu raduje dolasku voza, te istakao da je vrlo bitno da voz saobraća kako bi turisti imali i taj ugođaj.



Generalni direktor "Srbija voza" Jugoslav Jović rekao je da je poslije dužeg vremena voz stigao u Višegrad.



"Od prošle godine smo pokušavali da to sprovedemo u djelo, ali evo danas smo napravili dobar dogovor sa kolegama iz Republike Srpske, potpisali smo ugovor za pristup infrastrukturi i nema nikakvih smetnji da voz nastavi sa svojom vožnjom, čak i svakodnevno", istakao je Jović.



Direktor Turističke organizacije Opštine Višegrad Olivera Todorović rekla je da je čarobni turistički krug u Višegradu oživio.



"Ovo je jedan od najljepših turističkih proizvoda u regionu. Naš načelnik će sve učiniti da ova garava ćirina lokomotiva hukće i dovodi turiste do Višegrada", istakla je Todorovićeva.



Đurević je istakao da ta turistička atrakcija mnogo znači za turizam Višegrada i da se nada da će što više puta voz dolaziti u Višegradu na zadovoljstvo svih Višegrađana.