Ćosić: Uraditi analizu stanja u lokalnim zajednicama

ISTOČNO SARAJEVO - Novoizabrani predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske LJubiša Ćosić izjavio je da će predstavnici Saveza uraditi analizu stanja u svim lokalnim zajednicama kako bi mogli da razgovaraju sa Vladom Srpske i resornim ministarstvima o mogućim projektima.

Ćosić je rekao Srni da prije svega misli na analizu stanja budžeta, raspodjelu sredstava od PDV-a, analizu finansijske pozicije, te koliko su zadužene lokalne zajednice.



"Finansijsko stanje opština je veoma važno - jednim dijelom da su u mogućnosti da servisiraju tekuće obaveze, a drugim da sprovode i investicioni dio koji se mora omogućiti", istakao je Ćosić.



On je dodao da ukoliko se od 64 lokalne zajednice polovina njih nalazi u teškom finansijskom stanju, to znači da se u polovini ne realizuju investicije i kapitalni projekti, što je veoma opasno.



Ćosić, koji je i načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo, istakao je da nakon što predstavnici Saveza gradova i opština urade analizu stanja, planiraju da razgovaraju sa Vladom Republike Srpske i resornim ministarstvom o mogućim projektima u lokalnim zajednicama.



"Hoću da u svakom momentu imamo sliku o svakoj lokalnoj zajednici i da se zna zašto Savez lobira za neku lokalnu zajednicu, da li je riječ o privrednom, infrastrukturnom projektu ili o finansijskom stanju, ili se radi o sportskim i kluturnim aktivnostima", naglasio je Ćosić.



Prema njegovim riječima, "novca ima koliko ima", ali se on može kvalitetnije rasporediti.



Ćosić kaže da opštine koje imaju naknade po osnovu rente i uređenja od vodnih reursa, šuma i termoelektrana, dobro funkcionišu, te da je želja Saveza da tako bude i nastavljeno.



"Nerazvijenih opština ima petnaestak i njima se mora pomoći kako bi imale stabilno finansijsko stanje i mogućnost da servisiraju svoje obaveze, te da se obezbijedi zadržavanje privrede i stanovništva u njima", rekao je Ćosić.



On je naveo da mu je jedan od ciljeva i međunarodno predstavljanje Saveza opština i gradova jer postoje mnogobrojne međunarodne organizacije koje podržavaju različite projekte u Republici Srpskoj i BiH, te Savez mora biti ključni partner u tim projektima.



Govoreći o opštinama u kojima je načelnik iz jedne političke partije, a skupštinsku većinu čine druge političke partije, Ćosić je istakao da će u takvim lokalnim zajednicama morati da dođe do "preloma".



"Nemoguće je da skupštinska većina koristi svoj alat da bi načelniku obustavljala sve odluke, a od njega traži da sprovodi sve ono što njoj odgovara. Apsolutno se tu miješa politika i tu će morati doći do nekog razrješenja", naglasio je Ćosić.



On kaže da danas postoji problem na Palama, gdje skupštinska većina neće da usvoji regulacioni plan koji predviđa gradnju tržnog centra.



"Mislim da će ubrzo tu politika da uplete svoje prste i da će se neko odvažiti, prije svega skupštinska većina, na nepovjerenje i onda na opoziv načelnika", rekao je Ćosić i dodao da se "tu onda pojavljuje Savez kao neko ko će tražiti od Vlade Srpske da se poštuje Zakon o lokalnoj samoupravi".



Ćosić je istakao da je na izbornoj skupštini ocijenjeno da je Savez opština i gradova Republike Srpske u prethodnom periodu radio korektno i dobro i da su odnosi između predstavnika opština i Saveza dobri, a prioritet je da tako ostane.



"Opšta ocjena je da naš Savez funkcioniše bolje od Saveza u Federaciji BiH i namjeravamo tako i da nastavimo", poručio je Ćosić.