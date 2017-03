Dnevni centar za djecu u riziku posvađao Dobojlije

DOBOJ - Otvaranje Dnevnog centra za djecu u riziku, čiji rad će finansirati Gradska uprava, Medžlis Islamske zajednice Doboj i nevladina organizacija "Emmaus" podijelilo je Dobojlije, koji su na društvenim mrežama s jedne strane osuli paljbu, a s druge podržali otvaranje ove ustanove.

"Pa, zar nema neka organizacija iz Doboja koja je mogla da organizuje ovako nešto? Zar nema sposobnih ljudi iz Doboja koji bi brinuli o djeci iz Doboja, nego mora neko iz Gračanice da brine od djeci iz Doboja", naveo je Dobojlija kojem se nije svidjela ideja o otvaranju ustanove.

"Da ima neko sposoban, valjda bi otvorio do sada, nego je bitno da se 'pljuje' po svakom djelu koje učini neko sa strane, i ko ne pripada vama, bez obzira na to što je to za dobrobit svih. 'Emmaus' vam je i Narodnu kuhinju obezbijedio, a šta vi to činite za dobrobit vaše zajednice? Krivite gradonačelnika, i 'pljujete' ljude koji se trude da naprave nešto pozitivno", smatra Dobojlija koji podržava otvaranje Dnevnog centra.

U Dnevnom centru boraviće djeca koja su u riziku, kaže Olivera Nedić, v.d. direktora Centra za socijalni rad Doboj, a to su djeca koja žive u nefunkcionalnim porodicama, pa svoje vrijeme ne provode racionalno.

"Tu će imati jedan obrok, imaće vrijeme za odmor, za druženje sa djecom. Mi smo prije godinu dana sačinili spisak takvih porodica, obratili smo se školama i došli smo do četrdesetoro djece u riziku", izjavila je Nedićeva.

Boravak u Dnevnom centru biće besplatan, on će biti smješten u bivšim prostorijama lokalnog radija koje je za 160.000 KM od grada kupila organizacija "Emmaus" iz Doboj Istoka, a djeca će boraviti četiri sata dnevno.

Sabina Arnaut-Jahić, predstavnica "Emmausa", kazala je da otvaranje Dnevnog centra nije projekat koji finansiraju donatori, nego je to "potreba grada koju će finansirati tri strane, 'Emmaus', grad i Medžlis IS".

"Radovi u prostoru u kojem će biti smješten su pri kraju, u toku je definisanje korisnika Dnevnog centra. Zvanično, on počinje sa radom 1. aprila, ali to ne znači da će djeca odmah ući u objekat. Zasad smo primili pedagoga i pedagoga - psihologa, a kapacitet je do 50 djece", kazala je Arnaut-Jahićeva.