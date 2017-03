Dobojski SNSD neće u lokalnu vlast

DOBOJ - Nakon povratka Uroša Gostića na čelo dobojskog SNSD-a, Dobojlije i članovi nekih partija su počeli da spekulišu da će ta stranka ponovo biti dio lokalne vlasti, ali te navode u SNSD-u demantuju.

"O tome niti razmišljam, niti ću razmišljati. Moj povratak na čelo ove partije u Doboju ima drugi cilj, a to je da ova partija postane ono što je nekad bila, da postane ono što je bila 2010. i prije toga. Vi znate da je došlo dosta neopravdano do nekih mimoilaženja. Treba sad tu čovjek koji to može sve okupiti, pomiriti i da partija djeluje jedinstveno", rekao je Uroš Gostić, lider dobojskog SNSD-a.

Ne mogu sve partije biti dio vlasti, takvih primjera u lokalnim zajednicama je veoma malo, kaže Sretko Đurković, predsjednik dobojskog NDP-a, ali smatra da je SNSD u Doboju već dugo u vlasti.

"Ako se uzme u obzir sve ono što oni drže, a na kraju i kao odbornici uglavnom podržavaju odluke pozicije, najčešće. Poznavajući i Uroša Gostića, lidera dobojskog SNSD-a, naravno i gradonačelnika Obrena Petrovića, oni su do sada uhodano donosili neke odluke, dogovarali se", izjavio je Đurković.

On je dodao da SNSD u Doboju raspolaže sa više resursa nego vladajuća struktura na čelu sa SDS-om, te da u sferama "školstva, sudstva, zdravstva ima na raspolaganju silu direktorskih i činovničkih mjesta".

Iako su mnogi smatrali da socijalistima odgovara situacija koja je doskora vladala u SNSD-u, navodi Vedran Gligorić, odbornik SP-a, toj partiji je veoma važno da ima stabilnog koalicionog partnera.

"Samo jak SNSD i jak SP bi trebalo da ponude neku alternativu ovoj do kraja kompromitovanoj lokalnoj vlasti, na čelu sa SDS-om i njihovim 'satelitima'. Međutim, mislim da se struktura SNSD-a u Doboju, bar je to pokazala dosadašnja praksa, ne trudi previše na lokalnim izborima, a isto tako se SDS sa svojom koalicijom ne trudi previše na republičkim, tako da od 2004. do danas na svakim lokalnim izborima u Doboju pobijedi SDS, a na svakim republičkim pobijedi SNSD", kazao je Gligorić.

O SNSD-u se više piše i priča nego što bi trebalo, smatra Gostić, a tome dijelom doprinose i članovi.

"O drugim partijama se u Doboju ništa ne čuje, ne piše, a samo je problem kod nas. Drugim riječima, neki se boje ove partije i onda izmišljaju", navodi Gostić.