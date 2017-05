Dobojski lovci ukrstili varjače: Uz lovačke kotliće prisjećali se poplava

DOBOJ - Katastrofalnih poplava, koje su prije tri godine zadesile Doboj, ovdašnji lovci su odlučili da se prisjete na nesvakidašnji način, te su se dohvatili varjača i ukrstili ih na takmičenju za najbolji lovački kotlić.

Dvadesetak ekipa Lovačkog udruženja "Fazan" okupilo se proteklog vikenda u naselju Rudanka, jednom od rijetkih koje u maju 2014. godine nije potopila vodena stihija, i pripremali ukusno jelo.

Takmičari su od organizatora dobili drva za potpalu, suncobran te radne stolove, a za sve ostalo su se morali oni pobrinuti, obezbijediti namirnice i "alat" za pravljenje jednog od omiljenih lovačkih specijaliteta.

"Osnovni uslovi za takmičenje bili su da to bude minimalno pet litara variva i da bude minimalno jedna vrsta mesa od divljači, a sve ostalo je, naravno, na glavnim kuvarima", pojasnio je Vedran Božičković, predsjednik dobojskog Lovačkog udruženja "Fazan".

Tim kriterijumima se vodio Milan Radišković iz Lovačke sekcije Ljeskove Vode, koji se skoro tri decenije bavi lovom, a već dvadesetak godina kad god mu se ukaže prilika priprema kotlić.

"Stavio sam meso srndaća i nešto malo junetine. Ulovio sam ga na Krnjinu, u Ljeskovim Vodama, ja sam ga odstrijelio u avgustu prošle godine. Za dobar kotlić najbitnije je meso, a naravno imaju tu i određeni začini", rekao je Radišković, te se pohvalio da zna sve da kuva i da ga zato supruga voli.

"Stavili smo divlju svinju i nazimče, a stavili smo i meso srndaća i još neke sastojke, koji su tajna. Ja to radim cijeli život, kod mene kući niko ne pravi gulaš, samo ja. Znači, od slave pa do lova, to je sve moj posao", naveo je Stojan Savičić, glavni kuvar Lovačke sekcije Kotorsko, čiji kotlić je po ocjeni žirija bio najbolji.

Četiri sata kuvanja je bilo potrebno lovcima iz Ritešića da pripreme svoj kotlić, a pomagale su im supruge.