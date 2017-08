Dodik: Vlada Srpske pomoći će stvaranje industrijske zone u Palama

PALE - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je danas na Palama, gdje je prisustvovao obilježavanju Dana i krsne slave opštine, da ova lokalna zajednica ima dinamičan razvoj, koji je neophodno nastaviti, kao i da je Vlada Srpske opredijeljena da pomogne stvaranje industrijske zone u ovoj opštini.

Dodik je rekao da je danas došao na Pale da čestita stanovnicima i načelniku Pala krsnu slavu Uspenja Presvete Bogorodice, da zajedno s njima obilježi dostignuća i uspjehe koje opština ima i da razgovaraju o budućim planovima.

"Nedavno smo razgovarali Olimpijskom centru, kojem ćemo pomoći da uvede sistem osnježavanja", podsjetio je Dodik i dodao da je za realizaciju ovog plana potrebno oko 11 miliona KM.

On je dodao da će, bez obzira na tešku situaciju u Olimpijskom centru, Vlada i institucije Republike Srpske obezbijediti novac da se to pitanje riješi, u nadi da će to preduzeće, kao jedno od najznačajnijih u ovom kraju, nesmetano funkcionisati i biti faktor razvoja u budućnosti.

Načelnik opštine Pale Boško Jugović rekao je da je između dvije slave urađeno dosta, posebno kada je riječ o infrastrukturi, te naveo da će za kompletnu obnovu četiri gradske ulice, od kojih su u dvije radovi već završeni, biti utrošeno ukupno 510.000 KM.

"Nakon toga, ulazimo u rekonstrukciju tunela Kalovita brda", dodao je Jugović i zahvalio Vladi i preduzeću "Putevi Srpske", koji su za ovaj projekat izdvojili milion i po KM.

Prema Jugovićevim riječima, obnovljeni tunel biće kapija na ulazu u Pale, pogotovo pred predstojeću turističku sezonu na Jahorini.

"Ulazimo i u značajnu priču o Olimpijskom centru, gdje ćemo nastojati da do zime riješimo pitanje osnježavanja, saobraćaja, parkinga, svega što treba", rekao je Jugović, konstatujući da se na Palama na sve strane vidi da stvari idu u dobrom pravcu.

Svečanom obilježavanju Dana i krsne slave opštine Pale prisustvovali su i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske i parlamentarnu BiH, predstavnici Oružanih snaga BiH i ambasador Srbije u BiH Stanimir Vukićević.

Prisustvovali su i prvi predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik, delegacije Grada Istočnog Sarajeva i opština u Sarajevsko-romanijske regije, te brojni predstavnici javnog života Pala i ovog dijela Srpske.

Obilježavanje Dana i krsne slave opštine Pale počelo je jutros Svetom liturgijom u Crkvi Uspenja Presvete Bogorodice, litijom ulicama Pala i polaganjem vijenaca na centralni spomenik srpskim borcima poginulim u odbrambeno-otadžbinskom ratu.