Dom zdravlja u Glamoču: Problemi čekaju imenovanje direktora

GLAMOČ - Glamočki Dom zdravlja je nakon četiri godine dobio privremeni upravni odbor, a narednog mjeseca trebalo bi da bude imenovan vršilac dužnosti direktora, kojeg čeka hvatanje u koštac s nagomilanim problemima ove zdravstvene ustanove.

Potvrdio je to Mišo Garić, voditelj pravnih i opštih poslova u glamočkom Domu zdravlja.

"Sljedeće sedmice treba da zakažemo sjednicu pa da počnemo rješavati probleme i da imenujemo v.d. direktora. S obzirom na to da su sljedeće sedmice pripreme, po upustvu iz Ministarstva, u martu mora biti izabran v.d. direktora, koji će raditi protokolarne stvari do konačnog imenovanja direktora", rekao je Garić.

Inače, padavine prave velike probleme u Glamoču, pa je početkom februara Hitnoj pomoći bio onemogućen pristup do ulaza Doma zdravlja zbog lokvi. Tada su lokalna zajednica i nadležno ministarstvo odgovornost za nastalu situaciju prebacivali jedni na druge. Garić kaže da je to sada sanirano i da se voda povukla. Dodaje da je bilo problema s nagomilanim smećem oko Doma zdravlja, ali da je i to rješeno.

Dragoslav Topić, ministar rada, zdravstva, socijalne zaštite i izbjeglih u Livanjskom kantonu, ranije je rekao da nije upoznat s infrastrukturnim problemima oko glamočkog Doma zdravlja, te da uskoro treba da dođe do imenovanja novog direktora. Dodaje da je bilo nekoliko pokušaja ranije, ali da se niko nije htio uhvatiti u koštac s rješavanjem problema zbog nagomilanih dugovanja za poreze i doprinose u poslijeratnom periodu.

Radovan Marković, načelnik opštine Glamoč, kaže da je najmanji problem Doma zdravlja prilaz.

"Zamjena je teza kojom se hoće predstaviti da obnovu Doma zdravlja treba da uradi lokalna zajednica", kaže Marković, dodajući da je Dom zdravlja na kantonalnom finansiranju, za što je nadležno ministarstvo.