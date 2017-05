Drevno groblje iznad Starog Mejdana zapušteno

SANSKI MOST - Požar koji je prošle godine zahvatio gusto šumsko područje iznad Starog Majdana, varošice udaljene petnaestak kilometara od Sanskog Mosta, otkrio je drevno groblje, ali je ono i poslije toga ostalo zapušteno.

Ovaj lokalitet je godinama napušten i neodržavan, te zarastao u gustu šumu, koja je skrivala stare hrišćanske nadgrobne spomenike ukrašene neobičnim i bogatim ornamentima. Malo ko od današnjih mještana Starog Majdana može da odgovori na pitanje kada je groblje prestalo da se koristi, a o njemu postoji mnogo priča i legendi. Većina natpisa na kamenim krstovima uklesana je starom ćirilicom, koja je korištena mnogo prije reforme ovog pisma, što svjedoči o njihovoj starosti. Mogli smo uočiti da je požar nagorio i trajno oštetio neke od spomenika, koji su mahom isklesani od bihacita, kvalitetnog kamena koji se može pronaći u ovdašnjim majdanima.

Na jednom od očuvanih krstova uklesano je ime Mihajla Ljuboje, pravoslavnog sveštenika koji je živio i radio u Starom Majdanu tokom 19. vijeka, a podaci o njemu se mogu pronaći u istorijskim knjigama. Zanimljivo je kako se na ovom mjestu nalaze i neobični kameni monoliti i očigledno je kako se radi o djelu ljudskih ruku.

Prema riječima slikara Edina Hasanića, zaljubljenika u prošlost rodnog mjesta, u široj okolici Starog Majdana može se pronaći nekolicina neobičnih spomenika. "Nepoznata je njihova svrha i simbolika, niti iko zna čemu su služili. Mnogi još stoje uspravno, ali je veliki broj srušen zubom vremena ili su ih pojedinci jednostavno izvadili i iskoristili za sopstvene potrebe", kaže Hasanić.

O neobičnom pronalasku Hasanić je obavijestio Envera Alagića, Majdanca i profesora arheologije na jednom univerzitetu u SAD.

On smatra kako se radi o kamenim strukturama čija bi starost mogla iznositi i nekoliko hiljada godina. Prema njegovom mišljenju, kameni monoliti bi mogli biti zaostavština nomadskih naroda koji su u dalekoj prošlosti krstarili ovim podnebljima. On smatra kako su vremenom nekadašnji žitelji ovih prostora oko njih formirali groblje. Ističe kako se slični kameni artefakti mogu pronaći i u drugim dijelovima BiH, ali njihovo značenje i simbolika ni do danas nisu objašnjeni. Inače, Stari Majdan i njegova okolica kriju tragove drevnih ljudskih civilizacija koje su nastanjivale ovo područje, a pronađeni predmeti iz ilirskog, rimskog i srednjovjekovnog perioda danas krase vitrine brojnih muzeja. Međutim, i pored evidentnog arheološkog bogatstva, ovdje nikada nisu provedena ozbiljnija arheološka istraživanja.