Fejzić i Pavlović vraćeni na čelo SO Srebrenica

BANJALUKA - Vlada RS stavila je van snage odluku o smjeni Hamdije Fejzića (SDA), predsjednika Skupštine opštine (SO) Srebrenica, i Radomira Pavlovića (SNSD), potpredsjednika srebreničkog parlamenta.

Na sjednici tamošnje SO, održanoj 28. aprila, uspostavljena je nova skupštinska većina, koja je Fejzića i Pavlovića smijenila, a na njihove dužnosti izabrani su Alija Tabaković iz većinske frakcije SDA i Milorad Stanojević iz SRS-a.

Sudeći po odluci Vlade RS, smjena je nezakonita iz više razloga. Iz Vlade RS je navedeno da je utvrđeno da su Fejzić i Pavlović napustili sjednicu SO prilikom rasprave o utvrđivanju dnevnog reda, te da je sjednicu nastavila voditi Aida Hasanbegović, skupštinski sekretar.

"Iz zapisnika dalje proizlazi da je u nastavku sjednice SO Srebrenica, na prijedlog odbornika Alije Tabakovića, izabrala odbornika Zulfu Salihovića da predsjedava sjednicom do izbora novog rukovodstva. Vlada RS smatra da je sjednicom, nakon napuštanja predsjednika i potpredsjednika SO, predsjedavalo neovlašteno lice", stoji u odluci Vlade RS.

Dalje se navodi da zakon jasno određuje da predsjednik Skupštine predsjedava sjednicama, dok ga potpredsjednik mijenja samo u slučaju njegovog odsustva ili spriječenosti da izvršava svoje dužnosti.

Vlada RS je i mišljenja da se u nastavku sjednice nije mogao izabrati predsjedavajući sjednicom.

Fejzića i Pavlovića, baš kao i opštinskog načelnika Mladena Grujičića, nije iznenadila ova odluka Vlade RS.

"U pitanju je očekivana odluka, uzimajući u obzir način na koji je izvršena smjena na toj sjednici, a kada je izvršen upad i udar na Skupštinu. Znali smo da nije ispoštovan ni Poslovnik ni Statut, odnosno da se zakon nije poštovao", rekao je Fejzić u izjavi za "Nezavisne".

Slično kaže i Pavlović, koji ističe da je riječ o očekivanoj odluci Vlade RS.

"Alija Tabaković je nastavio s kršenjem Statuta i Poslovnika o radu i nakon poništavanja tih odluka, jer je sazvao novu sjednicu SO bez saglasnosti skupštinskog kolegija", naglasio je Pavlović.

Grujičić je kazao da su, očekujući ovakvu odluku, i uputili dopis Ministarstvu uprave i lokalne samouprave RS da se izvrši kontrola.

"Znali smo da su mimo zakona i mimo Statuta i Pravilnika donesene odluke, odnosno održana ta sporna sjednica Skupštine. Očekivali smo takav ishod, bili ubijeđeni da su oni prekršili zakon i na kraju smo dobili i takvu odluku", rekao je Grujičić.

Alija Tabaković, sa druge strane, ističe da Vlada RS odluke sa SO Srebrenica, održane 28. aprila, nije poništila, već ih stavila u stanje mirovanja do konačne odluke suda.

"Ono što sam mogao dokučiti jeste da je to demonstracija sile, a ne zakona", tvrdi Tabaković, te dodaje da je on i dalje zvanični predsjednik SO Srebrenica.