Gajić napustio dobojski SNSD, ali ostaje u klubu

DOBOJ - Danijel Gajić, odbornik SNSD-a, napustio je stranku, ali to ne znači da on ne može i dalje djelovati u sastavu SNSD-ovog Kluba odbornika, poručio je Uroš Gostić, lider ovdašnjeg SNSD-a.

"Mandat njemu ne može niko oduzeti, on je biran od strane birača, mandat je njegov, a što se tiče da li može ostati u Klubu, može ostati. Meni može prići u Klub ko god hoće, iz druge stranke. Prema tome, nema smetnje da on djeluje s našim klubom. To je njegova volja i on će se vjerovatno izjasniti na sljedećoj sjednici gradske skupštine", kazao je Gostić.

Na odlazak iz SNSD-a Gajić se odlučio nakon što je njegova supruga Irena Tripunovič-Gajić saslušana zbog sumnje da je trojici njegovih stranačkih kolega slala poruke i iznuđivala novac.

"Mislim da je prenaglio, ali je samoinicijativno napisao meni pismo s pozivom na član Statuta koji reguliše kako se može samovoljno, samoinicijativno napustiti stranka. Rekao mi je da neće odbornički mandat da napušta, ići će na sjednice Skupštine", naveo je Gostić.

Danijel Gajić je istakao da rad u Skupštini nastavlja i to u SNSD-ovom Klubu već u danas.

"Ja jesam napisao pismo predsjedniku zato što sam trpio nasilje od pojedinaca iz SNSD-a, a isto tako mnogo laži i neistina je izneseno na moj račun nakon određenih zbivanja u vezi s mojom suprugom", rekao je Gajić.