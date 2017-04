Grujičić: Poštujem svaku žrtvu ali moj stav o 11. julu je poznat

SARAJEVO – Mladen Grujičić, načelnik Opštine Srebrenica rekao je večeras da se situacija u ovoj opštini poboljšala, iako je i dalje teška, ali gradske vlasti čine sve da se stvori bolji ambijent za život svih građana.

Grujičić je, gostujući na N1, rekao da su o njemu vladale određene predrasude, jer se govorilo da SRbin ne smije biti načelnik. Međutim, on kaže da su gu svi prihvatili kao načelnika, i Bošnjaci i Srbi, " kao svog komšiju, dobronamjernog susjeda koji živi tu sa svojom porodicom i želi ambijent promijeniti na bolje".

"Kada sam preuzeo funkciju prvi koji su mi se obratili bili su Bošnjaci. Znali su me i došli su da zatraže pomoć jer nisu mogli doprijeti do načelnika ranije. Oni su govorili da nikada ranije nisu došli u kabinet načelnika, izašao sam u susret svima kojima sam mogao. Do sada je ispoštovano sigurno 200 ljudi, i Srba i Bošnjaka", istakao je Grujičić.

Prije izbora tadašnji načelnik Ćamil Duraković je upozoravao javnost da će se Bošnjaci iseliti iz Srebrenice ako Grujičić pobijedi, ali on kaže da ljudi iz ove opštine ne sele zbog toga.

"Bošnjaci prije svega nisu se iseljavali zbog Durakovića ili Grujičića već zbog teških uslova. Ta priča da će Bošnjaci iseliti je bila borba protiv poraza. Bilo je očigledno da Ćamil Duraković nije mogao lako da se pomiri s porazom. Pokazalo se da je narod htio promjene, da ga nije podržao prije svega bošnjački narod, a zatim ni Srbi. Za mene su glasali i Bošnjaci. Da se sada ponove izbori, mislim da bi još više Bošnjaka glasalo za mene. Nisam otpustio Bošnjake kada sam došao na poziciju. Niti jedan opštinski radnik, Bošnjak, nije otpušten. Ja nemam savjetnike", poručio je Grujičić.

Načelnik Srebrenice je na pitanje novinara N1 o negiranju zločina u Srebrenici rekao da ne može negirati nešto što se nije desilo. Kaže da bi se spisak žrtava trebao revidirati jer kada sam on bavio istraživanjem, dolazio je do mnogo dokaza gdje su ljudi živi, a sahranjeni su u Potočarima.

"Više puta sam rekao svoj stav o 11. julu. Poštujem svaku žrtvu, kao što poštujem svog oca koji je poginuo. Svaka žrtva ima svoju težinu, vrijednost i treba je poštovati. Ne mogu se složiti sa kvalifikacijom tog događaja. U jednom momentu imate presudu za genocid, drugi put za jedan broj, u trećem momentu pojavljuju se spsikovi ljudi koj ine pripadaju 11. jula. Ja kada sam se bavio istraživanjem vođenjem pomoći sa srpske strane dolazio sam do mnogo dokaza gdje su ljudi živi, a sahranjeni su u Potočarima. Morao bi se revidirati spisak i promijeniti spisak žrtava. Mi smo ukazivali na mnoge greške, ali brojka je ostajala uvijek ista", smatra Grujičić.

On je rekao da mu nije problem da uđe u Memorijalni centar u Potočarima, ali da još uvijek nije vrijeme za to.

"Očigledno da svako ko ima suprotan stav nije dobrodošao. Ćamil Duraković nikada nije priznao da je ijedan Srbin poginuo u Srebrenici, nije obišao niti jedno srpsko stratište, a on je mogao biti načelnik Srebrenice. Niti njegovi prethodnici isto tako ništa od toga nisu učinili. Mene su vaspitavali da ne zaboravim, ali oprostim. Neće Mladen zabraniti bilo šta što podsjeća na prošlost i što ukazuje na poštovanje tim žrtvama. Sve kako se obilježavalo, biće i dalje", istakao je Grujičić.

Na pitanje da li je razmišljao da u ime Srba uputi izvinjenje svima koji su žrtve u Srebrenici, Grujičić je rekao da on nema razloga da se bilo kome izvinjava jer nije ništa uradio.

"Nemam se zbog čega izviniti, jer nisam ništa uradio. Mogu se izviniti u ime onih koji su činili zločine. Mi nikada nismo negirali da se zločin desio, da smo rekli da se to nije desilo u Srebrenici. To nikada nije bio stav srpskog naroda, ni moj. Republika Srpska nikada nije donijela stav da se u Srebrenici desio genocid. Vjerujem da će istorija pokazati, ali da ćemo mi iz bolje budućnosti gledati istoriju i prihvatiti je jednostavnije", zaključio je Grujičić.