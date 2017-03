Inicijativa gradonačelnika Tuzle: Jedan ministar jedan kanton

TUZLA - Predlažem da kantoni ostanu kao teritorija, ali da im se oduzme sudska, zakonodavna i izvršna nadležnost i prenese na Federaciju, opštine i gradove, objasnio je juče Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle i inicijator prijedloga za izmjenu Ustava FBiH i ukidanje kantona u sadašnjem obliku.

Po jedan ministar bi predstavljao svaki kanton u federalnom parlamentu. Sada u 10 kantona FBiH ima 10 premijera, 142 ministra, 142 sekretara, 300 savjetnika, 300 pomoćnika i stotine poslanika.

"Opštine bi imale minimalno tri puta veće budžete. Mi trenutno iz PDV-a primamo najmanje u Evropi - 8,5 odsto. U RS nemaju kantone i primaju 24,5 odsto", kaže Imamović. Budžet za kantone je 2,1 milijarda, a za Federaciju 2,7 milijardi. U kantonima dvije trećine sredstava odu na budžetske korisnike. Međutim, Admir Čavalić, ekonomski analitičar, smatra da uštede ne bi bile toliko značajne.

"Ostane 10-15 odsto ljudi koji su vezani za administraciju kantona, što znači da ako pretvorimo u ukupne izdatke uštedjeli bismo 50 do 100 miliona maraka, što je zanemarivo", kaže Čavalić. Ovo nije prva inicijativa za izmjenu Ustava FBiH, te je još 2013. godine ekspertni tim za izmjenu Ustava FBiH uradio nacrt nove verzije kojoj je prethodilo analitičko istraživanje. U Parlamentu FBiH izmjena nije dobila podršku.

Jedan od članova ekspertnog tima Zlatan Begić, profesor ustavnog prava, kaže da će do izmjena teško doći. U materijalima imam dvadesetak modela usklađivanja ustavnog poretka Federacije. Problem je što je to trenutno politička utopija. Nijedna politička opcija trenutno u BiH ozbiljno ne razmatra to pitanje. Trebalo bi da krenemo trenutno od onoga što možemo uraditi, a ne od onoga što ne možemo", mišljenja je Begić.

Imamovića su zasad podržali načelnici Gradačca, Gračanice, Kalesije i Živinica koji dolaze iz stranaka koje nemaju većinu u federalnom parlamentu.