Kažnjeno 48 prosjaka na teritoriji Prijedora

PRIJEDOR - Na području Policijske uprave (PU) Prijedor u akciji sprečavanja prosjačenja kažnjeno je 48 osoba.

Iz ove PU kažu da je akcija sporevedena tokom trajanja turističke sezone jer dolazi do povećanog broja ljudi iz inostranstva, a samim tim i povećanja broja lica koja vrše prosjačenje.

U pogledu perioda, najveći broj slučajeva prosjačenja dogodio se u junu (24), u julu (18), te (10) u avgustu, dok su najčešća mjesta ulice u užem gradskom području, gradski parking prostori, parking prostori ispred tržnih centara kao i druga mjesta gdje se kreće veći broj građana.

Najveći broj lica zatečenih u narušavanju javnog reda i mira, to jest prosjačenju, odnosi se na ljude sa područja FBiH, tačnije Doboj Juga, Zenice, Tuzle, Živinica, Gračanice, Jajca, Lukavca, Banovića i drugih mjesta.

Kako navode iz policije, uočeno je da se radi o osobama koja često mijenjaju mjesto boravka.

"Zakonom o javnom redu i miru RS prosjačenje spada u grupu prekršaja protiv interesa maloljetnika i drugih kategorija lica, a zakonom je propisano da ko prosjači ili navodi druge na prosjačenje biće kažnjen novčanom kaznom od 200 do 800 KM", navela je Zvezdana Alendarević, portparol PU Prijedor.

Isti zakon propisuje nešto više kazne kada je u pitanju iskorištavanje, to jest navođenje na prosjačenje maloljetnika, duševno bolesno lice ili lice zaostalo u duševnom razvoju i osobe koje to čine biće kažnjene novčanom kaznom od 400 KM do 1.200 KM ili kaznom zatvora do 40 dana.

"Prema pokazateljima koji se odnose na oblast javnog reda i mira, na području ove uprave tokom proteklih osam mjeseci evidentirano je 70 prekršaja počinjenih prosjačenjem ili za 159,3 odsto više u odnosu na isti period 2016. godine. Za osam mjeseci 2017. godine evidentirano je i osam prekršaja neovlaštenog prikupljanja dobrovoljnih priloga, za 33,3 odsto više", kazala je Alendarevićeva.