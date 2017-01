Kolona automobila u Trebinju slavila Dan Republike (FOTO)

TREBINJE - Kolona od oko 1.500 automobila sa srpskim trobojkama i zastavama Boračke organizacije RS pordefilovala je tebinjskim ulicama i, kako su poručile gradski i borački predstavnici, promovisala jedinstvo svih građana Trebinja, proslavljajući na ovaj način po drugi put Dan Republike Srpske.

„Mislim da je ovo najbolji način da iz Trebinja pošaljemo poruke sabornosti, da pokažemo svima da smo jednako složni u ratu i u miru, te da na ovaj način, iako to nekima možda smeta, pokažemo da jedinstveno branimo Republiku Srpsku i na ovaj način, pod jednomzastavom, bez obzira na političke i neke druge razlike“, poručio je uoči polaska kolone zamjenik gradonačelnika Trebinja Mirko Ćurić.

Kaže da je uvjeren da će Trebinjci i ubuduće biti ovako jedinstveni i da će ih i naredne godine u jedinstvenoj koloni biti još više, jer, kako dodaje, kada su u ratu mogli stvarati Republiku Srpsku, zašto je u miru ne bi mogli slaviti, ma koliko i kome to smetalo.

Pero Mišeljić, predsjednik Boračke organizacije Trebinje, kaže da je ovo veliki dan za Republiku Srpsku, posebno za Boračku organizaciju RS koja je, kako dodaje, stvorila tu republiku.

„Ako nas je prošle godine bilo oko 1.000 u koloni, ove godine nas je, prema svim proračunim, više za oko nekolike stotine, ali možemo poručiti i to da će nas iduće godine biti još i više, onako kako smo svjevremno gazili u istom stroju, tako danas i ako Bog da svih narednih godina vozimo u istoj koloni“, naglasio je Mišeljić.

Kolona se iz bivše vojne kasarne uputila ka Južnoj gradskoj obilaznici, kroz Zasad polje i naselje Dražin Do, pa do naselja Pridvorci, Mostaći, Zasad, preko ulice Kralja Petra Prvog Oslobodioca, do naselja Gorica, Police, Gučine, a zatim preko Petrovog Polja ponovo se vratili na Južnu obilaznicu i u bivšu kasarnu...