Kredit koči čiste račune između Stanara i Doboja

STANARI - Zbog kredita koji je Doboj ulagao u Stanare, a čiji iznos nije bilo moguće usaglasiti, još nije okončana dioba nepokretne imovine između najmlađe opštine u RS i grada Doboja.

Prije tri godine su Stanari dobili status opštine, ali šta od imovine pripada njima, a šta ostaje u sastavu Doboja nije uspio da utvrdi ni arbitražni postupak, pa je cijeli proces podjele vraćen na početak.

"Komisija nije mogla da definiše koja su to sredstva iz tih kreditnih zaduženja koja su uložena u opštinu Stanari, koji je to period i gdje je to konkretno (uloženo), i onda je to zapelo", navodi Dušan Panić, načelnik opštine Stanari, te dodaje da bi najbolje bilo da dvije lokalne zajednice podvuku crtu i da se krene od nule.

Rok za diobu je bio 90 dana od dana uspostavljanja vlasti u Stanarima, isti je odavno probijen, a u opozicionom PDP-u smatraju da obje strane moraju biti spremne na kompromis.

"Bilo kakva dioba i bilo gdje, čak i privatna dioba teško je da se završi u kratkom roku. Obje strane moraju nešto da dobiju i da izgube. Najbolje bi bilo ako bi uspjelo da se to bratski završi jer ipak je opština Stanari, mi smo naslonjeni na grad Doboj", izjavio je Dragomir Vidović, odbornik PDP-a.

To što još nisu riješili nesuglasice sa lokalnom zajednicom, u čijem sastavu su donedavno bili, ne sprečava Stanare da planiraju realizaciju šest strateških ciljeva u sljedećoj godini.

"Otvaranje novih radnih mjesta, vodosnabdijevanje svake kuće, da se iskopaju bunari, da se napravi mreža, zatim priključak na autoput, da uradimo put koji povezuje Stanare i Teslić, zatim izgradnja administrativnog centra, gdje će biti smještene i republičke institucije, i izgradnja bulevara, glavne ulice", kaže Panić.

"Da ne bude to zapošljavanje samo u okviru administracije ili u preduzećima čiji je osnivač opština, nego da se dovedu investitori, tako da se otvore nova radna mjesta", dodaje Dragomir Vidović.

Povodom Dana opštine Stanari prošlog vikenda je održana svečana sjednica Skupštine opštine na kojoj je najveće priznanje dodijeljeno Miloradu Dodiku, predsjedniku RS, a jedan od laureata je i Anica Kovačević, učiteljica u penziji, koja je radni vijek provela u Osnovnoj školi "Desanka Maksimović".

Među stotinama đaka koje je naučila da čitaju i pišu su i sadašnji lokalni funkcioneri i odbornici.

"Bio mi je đak Denis Stevanović, zamjenik načelnika, moj đak je bio i Ostoja Stevanović, predsjednik Skupštine, zatim Dragomir Vidović, odbornik. Svi su bili dobri, moji đaci su svi bili dobri. Ima ih izuzetnih, ali ne mogu praviti razliku među njima", iskrena je Kovačevićeva.