Lovci zgroženi vozanjem ubijenog mede kroz grad

DOBOJ - Pokazujući svoj trofej, ustrijeljenog medvjeda kojeg je na auto-prikolici vozio kroz Doboj, lovac koji je to učinio prekršio je lovačku etiku i kodeks ponašanja, poručili su u petak iz dobojskog Lovačkog udruženja "Fazan", te su se ogradili od ovakvog postupka svog aktivnog člana.

"Lovci su zgroženi, a i građani. Mi smo ove godine imali odstrel nekoliko vukova, pa nismo dali sebi za pravo da te vukove vozimo po gradu. Ja kao predsjednik ne podržavam takve aktivnosti lovaca zato što se radi o težoj povredi lovačke etike i kodeksa ponašanja. A kodeks kaže da se divljači mora odati počast kod odstrela, to je sasvim dovoljan čin koji zadovoljava i lovca", izjavio je Vedran Božičković, predsjednik Lovačkog udruženja "Fazan".

Postupak lovca Boška Popadića, inače ovdašnjeg privrednika, "zapalio" je društvene mreže i javnost, Dobojlije nisu štedjele sugrađanina, i mahom su negativno okarakterisale njegovu potrebu da se pohvali ulovom.

"Svako ko može ubiti životinju iz strasti, tako može ubiti i čovjeka. Svako ubijanje životinja ako nije u svrhu ishrane ili samoodbrane najoštrije osuđujem", napisao je jedan Dobojlija na društvenim mrežama.

Na prozivke Dobojlija Popadić uzvraća istom mjerom - kaže to nisu lovci, nego ljubomorni ljudi.

"To su neljudi, to je smeće od ljudi, to se ne oglašavaju lovci. To su ljudi koji su ljubomorni, čovjek kada ima sve, odmah smeta nekome. To je šljam od ljudi, ja mnoge od njih znam, ali nisam odgovorio na njihove komentare. Kada čovjek lovi, cilj mu je da ima trofej vuka, tetrijeba, medvjeda, i na kraju da ode u Afriku da ulovi lava", kazao nam je u telefonskom razgovoru Popadić.

On je naveo da je strastveni lovac i "ugledni građanin ne samo Doboja, BiH, nego i Evrope". Popadić nije htio otkriti gdje je ulovio medvjeda, ali je istakao da je sve "čisto k'o suza i da nije riječ o krivolovu".

"To je koštalo dosta para. U Doboju niko nije imao medvjeda. Znam neke koji su na crno odstrijelili medvjeda, ali kod mene je sve čisto. Zar bih ga vozio stotinama kilometara da nije", kazao je ovaj lovac koji je podigao prašinu u javnosti.

Mladi medvjed, praktično još meče, težak oko 150 kilograma, navodno je ustrijeljen na lovnom području Sarajevsko-romanijske regije, a za takav primjerak u komercijalnom lovu lovac mora izdvojiti oko 20.000 KM.

"Veoma je opasan i zahtjevan lov na medvjeda. Ovaj primjerak je ranjen naveče, pa su čekali do ujutru i tražili ga. Traženje ranjenog medvjeda zna često završiti pogubno za lovca, jer je ova životinja izuzetno borbena", kaže naš izvor.

Prema riječima našeg izvora, lov na medvjeda dozvoljen je do 15. maja, ali udruženja koja love tu divlju životinju moraju imati saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.