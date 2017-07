Milorad Sladojević deseti put pobjednik kosidbe na Balkani

Mrkonjić Grad - Milorad Sladojević iz Šehovaca kod Mrkonjić Grada pobjednik je kosidbe na Balkani 2017, na kojoj se nadmetalo 20 kosaca iz Srbije, Crne Gore, Slovenije, Republike Srpske i Federacije BiH.

Drugo mjesto na "Danima kosidbe na Balkani" osvojio je Mario Prljević iz Tomislavgrada, a treće Miloš Trkulja iz Petrovca.



U ekipnom takmičenju najbolji su bili kosci iz Rajca.



Sladojević, kome je ovo deseta pobjeda na kosidbi na Balkani, kaže da je zadovoljan jer mu je ovo jubilarna pobjeda, te napominje da se četvrt vijeka takmiči u košenju trave i da je do sada osvojio oko pedeset nagrada.



"Spremao sam se za takmičenje, mada ima i sreće, zavisi kakvu parcelu dobiješ. Prije takmičenja pokosim najmanje 15 do 20 dunuma", rekao je Sladojević, koji je kovač i pravi poznate mrkonjićke kose "varcarke".



Pobjednici su, osim pehara i diploma, dobili alat za kosidbu i novčane nagrade.



Prije početka nadmetanja kosaca, koje je održano u Turističkom centru "Balkana" kod Mrkonjić Grada, služen je parastos Lazaru Laketi, nekadašnjem šampionu Evrope u ručnom košenju trave i osnivaču manifestacije "Dani kosidbe na Balkani".



Manifestaciju je otvorila načelnik opštine Mrkonjić Grad Divna Aničić koja je istakla da na ovaj način, osim uspomene na Laketu, čuvaju tradiciju i pokušavaju razviti turizam.



Osim takmičenja ručnom kosom "varcarkom", kosci su se takmičili i u skoku udalj, obaranju ruke, obaranju sa brvna i u bacanju kamena s ramena za titulu "Delija Balkane", koju je ponio Jadranko Stanković iz Teslića.



Ove godine prvi put na Balkani bili su i kosci iz Slovenije, koji su izrazili oduševljenje prirodom i domaćinima.



"Došli smo da se družimo, nagrada nam i nije toliko važna. Priroda je fantastična, lijepo jezero, lijep ambijent, nemam riječi da to opišem", rekao je Oskar Makarije iz Moravske Toplice.



Nebojša Spasojević iz LJiga u Srbiji, kaže da je na Balkani šesti put i da su parcele izuzetno teške za kosidbu.



"U odnosu na naše na Rajcu parcele su ovde teške, trava je tvrđa. Svi su dobri kosci, kosimo ručno kovanom kosom `kovanicom`", rekao je Spasojević.



Dragomir Škrbić iz Mrkonjića objasnio je da kosac, da bi bio uspješan, mora znati da dobro poklepa kosu.



"Rođen sam na selu, bavim se stočarstvom i roditelji su mi bili pravi kosci. Kosu treba znati poklepati, nasaditi, pa tek onda kositi. Pored svega toga, potrebni su snaga i kondicija", naglasio je Škrbić.



Manifestaciju je pratio bogat kulturno-umjetnički program, u kojem su učestvovali članovi folklorne sekcije Osnovne škole "Karađorđe" iz Rače Kragujevačke i Kulturno-umjetničko društvo "Petar Prvi Krađorđević Mrkonjić" iz Mrkonjić Grada.



Na Trgu srpske vojske juče je u okviru svečanosti posvećenih "Danima kosidbe" održana kosačka smotra folklora.



Manifestaciju je organizovala Agencija za privredni razvoj Mrkonjić Grada, pod pokroviteljstvom opštine.