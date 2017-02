Ministra dostojni samo odabrani novinari

DOBOJ - Samo probrani mediji mogli su da izvještavaju o prvoj zvaničnoj posjeti Igora Crnatka, ministra inostranih poslova BiH, Gradskoj upravi Doboj jer svi mediji nisu dobili poziv na taj događaj.

Naime, samo mediji koji se finansiraju iz gradske kase obaviješteni su da će Crnadak u srijedu doći u cjelodnevnu posjetu Doboju, ali njegov dolazak nije najavljen iz Službe za informisanje, iako se ministar inostranih poslova BiH sastao s predstavnicima Gradske uprave.

Prije razgovora s gradonačelnikom Doboja Obrenom Petrovićem, te predsjednikom Skupštine grada Murvetom Bajraktarevićem, Crnadak se susreo s ovdašnjim privrednicima, ali ni taj skup nije bio zvanično najavljen, te su mogli da ga prate samo lokalna medijska kuća i dva komercijalna elektronska medija.

"Mi smo to prepustili domaćinima s obzirom na to da je takav bio dogovor prije, tako da nismo u tome učestvovali, žao mi je ako neko nije bio pozvan, ako nije imao dovoljno informacija. Mi smo spremni i da naknadno damo informacije o posjeti, da smo znali da će biti nekih poteškoća, uradili bismo mi to (uputili poziv medijima)", izjavio je Igor Crnadak, ministar inostranih poslova BiH.

Njega su na ulazu u Gradsku upravu dočekali predsjednik dobojskog PDP-a Siniša Đorđević, PDP-ov načelnik Odjeljenja za privedu i društvene djelatnosti Tihomir Gligorić i PDP-ov odbornik Slobodan Vasiljević.

Mediji su upozoreni da nakon sastanka u Gradskoj upravi mogu postavljati samo pitanja koja se odnose na posjetu, a sva ostala pitanja mogu postavljati nakon što izađu iz zgrade Gradske uprave.