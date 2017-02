Na 18.000 pacijenata jedan stomatolog

PRIJEDOR - Prijedorčani koji koriste usluge stomatologa u stomatološkoj ambulanti Doma zdravlja Prijedor kažu da se dugo čeka na termin, dok nadležni odgovaraju da je problem što imaju tek tri stomatologa za odrasle pacijente.

Da se na popravku zuba u ovoj ambulanti dugo čeka uvjerio se i novinar "Nezavisnih" kad je pozvao da se naruči za popravku zuba, a telefonski mu je odgovoreno da pozove tek za sedam dana drugu smjenu da bi mu zakazali termin.

Ljuban Janković, načelnik Stomatologije, kaže da je problem što imaju jednog stomatologa na 18.000 odraslih pacijenata, i jednog na 3.500 djece do 15 godina. On je rekao da se na popravku zuba čeka i do 10 dana.

"Ne možemo mi sami sebi određivati broj radnika ako nam ne dozvole iz Ministarstva i Fonda zdravstvenog osiguranja RS, tako da takvo stanje nije do Doma zdravlja u Prijedoru", rekao je Janković.

U Prijedoru sada postoje dvije javne stomatološke ambulante za odrasle, dok je ranije bila samo jedna.

"Ako imaju svega tri stomatologa koji rade za odrasle pacijente u Prijedoru, pitanje je da li mogu oni da pruže pomoć za 65.000 ljudi onako kako bi trebalo. Oni koji rade za odrasle, odnosno te dvije ambulante, trude se zaista da pruže kompletnu uslugu", rekao je Janković.

Prema njegovim riječima, trebalo bi da se na jednog stomatologa smanji broj pacijenata, te bi ih mogli zaposliti još.

"Nezaposlenih stomatologa ima petnaestak na birou, a nama bi trebali", dodaje Janković.

Istakao je da se u Stomatologiju najmanje ulaže, radi se s opremom starijom od 30 godina.

U Pravilniku o osnovama standarda i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, koje je donijelo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS, stoji da zdravstvenu zaštitu zuba i usta osiguranih lica od 15 i više godina obezbjeđuje jedan radni tim koji čine doktor stomatologije, stomatološka sestra, zubni tehničar i RTG tehničar, na 18.000 pacijenata ove populacione grupe.

Iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite navode da te standarde primjenjuju sve zdravstvene ustanove u RS. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta samostalno donose ustanove primarne zdravstvene zaštite, za šta ovo ministarstvo nije nadležno.

"Osnivači ustanova primarne zdravstvene zaštite su lokalne zajednice sa kojima rukovodioci domova zdravlja mogu da pronađu modele za dodatnu organizaciju rada kako bi na najefikasniji način obezbijedili zdravstvenu zaštitu za stanovništvo", saopšteno je iz ovog ministarstva.