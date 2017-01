Najmanje 20 ljudi napustilo UKCS

SARAJEVO - Najmanje 20 ljudi napustilo je u proteklih godinu dana Univerzitetski klinički centar u Sarajevu (UKCS), a među posljednjima svoj otkaz za juče je zbog nezadovoljstva stanjem najavio ugledni pedijatar Dragan Đokanović.

Dragan Stevanović, član Ljekarske komore Kantona Sarajevo i donedavni predsjednik Upravnog odbora ove komore, juče je rekao da nije poznato koliko je tačno ljekara napustilo UKCS, ali da je riječ o najmanje njih 20.

"Dosta ih je otišlo i u domove zdravlja, tiho, bez halabuke. Dio njih napustio je UKCS jer nisu mogli raditi i u privatnom i u državnom sektoru, ali sigurno je dio otišao zbog nezadovoljstva njem u Kliničkom centru", dodao je Stevanović.

Tvrdi da je situacija, pak, u sarajevskoj Općoj bolnici "Prim. dr Abdulah Nakaš", u kojoj je zaposlen, dobra i da ova bolnica "grabi finim koracima" kako bi prevazišla probleme s prošlogodišnjim pokušajem gašenja.

Đokanović je juče za medije izjavio da daje otkaz nezadovoljan posljednjom sistematizacijom koja je urađena i kojom, tvrdi, više ne postoji Neonatološko odjeljenje Porodilišta. Dodao je da ne želi biti saučesnik projekta koji je vrlo rizičan i može rezultirati neželjenim situacijama, čak i tragedijom.

"Od sedam doktora, koliko je bilo prije godinu dana na Neonatološkom odjeljenju Porodilišta, ostala smo nas trojica. Ona (Sebija Izetbegović, direktorka UKCS) koja je imala odriješene ruke da rješava problem, odlučila je da to uradi po nekakvom svom planu. Odlučila je da po novoj sistematizaciji nas troje prebaci na Pedijatrijsku kliniku i Neonatološko odjeljenje, koje bi onda pokrivalo Porodilište. To na prvi pogled izgleda da je riješen problem. Ali, ni na Neonatološkom odjeljenju Pedijatrijske klinike nema dovoljno doktora", izjavio je medijima Đokanović i dodao da je to vanredna mjera koja nije dobra i da mu najviše smeta što nije moguće kvalitetno raditi na Neonatološkom odjeljenju Porodilišta.

Inače, njemu je sredinom oktobra prošle godine prijetila suspenzija zbog izjava kojima je kritikovao organizaciju i raspodjelu poslova i upozorio na problem odlaska ljekara iz UKCS na čijem je čelu Sebija Izetbegović.

Đokanović tvrdi i da su ljudi nezadovoljni njem u UKCS, ali da je nevjerovatno i to što niko iz vlasti ne reaguje.

Neke od kolega koje ga poznaju juče su rekle da im je žao što napušta UKCS i da je to šteta, dok odgovor iz UKCS nismo dobili.

Abud Sarić, predsjednik Sindikata uposlenih u zdravstvu FBiH, rekao je juče da je odlazak ljekara iz UKCS stvar njihovog ličnog izbora i da ne bi ulazio u te stvari, te da misli da nijednom nije povrijeđeno radničko pravo.

Kada je riječ o odlascima ljekara iz BiH, Sarić je istakao da je našu zemlju napustilo oko 80 ljekara i 550 medicinskih tehničara, da ljudi idu trbuhom za kruhom, ali i da je to manji broj nego u Hrvatskoj.

"Puno više nedostaje kadra nego što odlazi. To je problem države kako da ih zadrži. To se može rješavati pitanjem ekonomskog tusa, davanjem posla najboljim studentima medicine i slično", dodao je Sarić.