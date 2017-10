Nekoliko ulica u Sarajevu će danas biti zatvorene zbog utakmice BiH - Belgija

SARAJEVO - Pojedine ulice u Sarajevu danas će biti zatvorene za saobraćaj zbog fudbalske utakmice između reprezentacija BiH i Belgije, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Od 14.00 do 21.00 časova za saobraćaj će biti zatvorene ulice Zvornička na dijelu od raskrsnice sa ulicama Put Mladih Muslimana-Azize Šaćirbegović do raskrsnice sa ulicom Hamdije Ćemerlića, te Topal Osman paše na dijelu od raskrsnice sa ulicom Kemala Kapetanovića do raskrsnice sa ulicom Zvornička.

Zbog velikog broja autobusa i putničkih vozila saobraćaj će biti usporen, a očekuje se i povećan broj pješaka, posebno na Grbavici, gdje se igra utakmica.

Utakmica između BiH i Belgije igra se večeras u 18.00 časova.

Fudbalski savez BiH saopštio je pred večerašnju utakmicu da iz bezbjedonosnih razloga neće biti dozvoljeno unošenje na stadion ruksaka, torbica, većih ručnih torbi, niti bilo koji tvrdi predmet, kao ni transparenata, banera i sličnih pisanih materijala.

Iz Fudbalskog saveza pozvali su navijače da iskažu dužno poštovanje himni Belgije i svim akterima utakmice, te napomenuli da će na svim ulazima na stadion biti pojačana kontrola.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo pozvalo je juče građane, posebno navijače, da svojim ponašanjem daju doprinos da bi ova značajna sportska manifestacija protekla u fer i sportskoj atmosferi.

Iz MUP-a su poručili da neće tolerisati nikakva ponašanja koja imaju obilježja prekršaja ili krivičnog djela.