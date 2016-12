Novalić: Veliki potencijal za razvoj Tuzle

TUZLA - Premijer Federacije BiH /FBiH/ Fadil Novalić izjavio je danas u Tuzli da Tuzlanski kanton ima veliki potencijal za razvoj i napredak.

"U Tuzlanski kanton je plasirano najviše sredstava za prvo zapošljavanje, a iduće godine će privredni subjekti sa ovog područja imati na raspolaganju dio od 30 miliona KM, kao i dio od 26 miliona predviđen za povezivanje radnog staža", rekao je Novalić u razgovoru sa premijerom Tuzlanskog kantona Begom Gutićem i njegovim saradnicima.



Osvrćući se na trenutno stanje u najvećem kantonu u FBiH, Novalić kaže da može biti zadovoljan situacijom u opštinama koje djeluju izvan grada Tuzle.



"To su manje opštine koje izrazito dobro stoje. Ovdje čak postoje one koje su među najboljima u FBiH kao što su Gračanica, Gradačac, Banovići, Živinice i Kalesija, dok sam grad Tuzla ima vrlo loše pokazatelje", ocijenio je Novalić i dodao da će gradonačelnuiku Tuzle Jasminu Imamoviću ponuditi prijedlog za rješevanje trenutne situacije u vidu industrijske zone i slično.



Posebna pažnja tokom sastanka posvećena je situaciji u kojoj se nalazi Tvornica transportnih uređaja /TTU/ Tuzla.



"Mi smo na revitalizaciji TTU radili više od godinu dana, mislili smo da će ići brže, ali sudski proces je neumoljiv", rekao je Novalić i dodao da je reinkarnacija TTU urađena iz poslovnih razloga.



On je istakao da počinje realizacija velikih projekata, kao što je Blok sedam Termoelektrane Tuzla, navedeno je na portalu Vlade Tuzlanskog kantona.



Novalić i Gutić sa saradnicima obišli su nekoliko kompanija na području kantona čije je poslovanje dijelom rezultat rada vlada Federacije i Tuzlanskog kantona, kao što su Rudnik soli Tuzla, "Intral BH" i "Gredelj Revom" iz Dobošnice.