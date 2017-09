Novim kreditom protiv blokade računa bihaćke bolnice

BIHAĆ - Kantonalna bolnica u Bihaću zadužiće se za dva miliona maraka kako bi se na taj način omogućila finansijska likvidnost ove ustanove, potvrdio je Smail Dervišević, direktor bolnice.

On je istakao kako će za zaduženje zatražiti dozvolu osnivača, te će o ovom pitanju raspravljati Skupština USK.

"Ukupna dugovanja su dostigla 14 miliona maraka i ovo je jedini način da spriječimo blokadu računa, jer dobavljači zbog neisplaćenih dugova prijete sudskim tužbama i ovršnim nalozima", istakao je Dervišević.

Upozorio je da je stanje alarmantno i da će u pitanje biti doveden njihov dalji rad ukoliko se u međuvremenu ne pronađe adekvatan način finansiranja.

Podsjetio je kako je najveći problem zdravstva na području Unsko-sanskog kantona veliki broj neosiguranih lica.

Dervišević ističe kako je bolnica obavezna da zdravstvene usluge pruža svim građanima, ali da Zavod zdravstvenog osiguranja USK finansira isključivo usluge za osigurane osobe.

Evidencije pokazuju da na području ovog kantona, od ukupnog broja stanovnika, ima više od 30 odsto neosiguranih lica, od čega veliki broj njih u stanju socijalne i zdravstvene potrebe. Dodatni problem je u tome što bolnica danas zapošljava 857 radnika, što odgovara zadovoljenju zdravstvenih potreba cjelokupnog stanovništva, a ne samo osiguranih lica, što u konačnici multiplicira ukupne troškove.

"Višegodišnje akumuliranje troškova rezultiralo je u proteklim godinama nemogućnošću da se izmiruju dugovi prema dobavljačima, kao i tekući troškovi poslovanja. Sve je to često dovodilo do blokada računa i prinudnih naplata i s tim se skoro svakodnevno susrećemo", rekao je Dervišević.

On je dodao kako su takve situacije u proteklom periodu rješavane pozajmicama ili kreditima, pa se godinama stvarao začarani krug zaduženosti. Dodatni problem predstavlja i to što bolnica i dalje radi sa smanjenim kapacitetima, s obzirom na to da još nisu obnovljeni svi odjeli ove zdravstvene ustanove stradali u velikom požaru prije nešto više od dvije godine. Dosad je u obnovu utrošeno oko tri miliona maraka, a prema procjenama za potpunu sanaciju stanja potrebno je uložiti još toliko.