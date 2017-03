Odbornici SO Stanari najviše rade petkom

STANARI - Zadnji radni dan u sedmici najaktivniji je za odbornike u Skupštini opštine Stanari, koji od osnivanja najmlađe opštine u RS uvijek petkom održavaju sjednice lokalnog parlamenta.

Tako je bilo i prošlog petka, pa su odbornici za nešto više od jednog sata razmatrali i usvojili 19 tačaka dnevnog reda, a najviše pažnje su, između ostalog, posvetili predstojećim, prvim izborima za savjete mjesnih zajednica.

Usvojen je program podsticaja poljoprivredne proizvodnje za ovu godinu u iznosu od 200.000 KM. Odbornici su usvojili i Nacrt odluke o izmjeni Statuta radi prilagođavanja odredbama novog Zakona o lokalnoj samoupravi RS i uputili ga u javnu raspravu.

Sedmica ima pet radnih dana, kaže Denis Stevanović, zamjenik načelnika Stanara, i ne vidim zašto i posljednji radni dan ne bi bio iskorišten.

"Četvrtkom načelnik ima termin za stranke, prima stranke od 11 časova, tako da nam četvrtak ne bi bio pogodan. Praksa je pokazala da je petak jedan od radnih dana koji treba iskoristiti, a imamo vikend da se odmaramo", kazao je Stevanović.

Lokalna vlast u Stanarima je konstituisana prije dvije godine, i od tada je petak rezervisan za rad odbornika, koji, prema riječima Ostoje Stevanovića, predsjednika Skupštine (SNSD), imaju tokom sedmice dosta obaveza.

"Većina se usaglasila, i nepisano je pravilo da svima odgovara petak. Još niko nije od odbornika pitao zašto baš petak, a ne neki drugi dan. Odbornicima se daje više vremena da se u toku sedmice pripreme, jer im inače skupštinski materijali po pravilu stižu sedam dana prije sjednice", kaže Stevanović.

Boško Prelić, odbornik DNS-a, za razliku od većine svojih kolega iz skupštinskih klupa je zaposlen, a kada zbog obaveza u lokalnom parlamentu mora da izostane sa posla, uzima dan godišnjeg odmora.

On je dodao da nekada zbog obaveza na poslu mora opravdano da odsustvuje sa sjednica, a to se do sada rijetko dešavalo njegovom kolegi iz SDS-a Željku Bajiću, koji nije zaposlen i ima, kaže, vremena na pretek.

"Jedino zdravstveni razlozi su me spriječili da dođem, u svim ostalim slučajevima sam dolazio na sjednice", naveo je Bajić.