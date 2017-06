Održana peta Konferencija beba u Kotor Varošu

KOTOR VAROŠ - Na petoj "Konferenciji beba" održanoj na Gradskom trgu u Kotor Varošu učestvovalo je više od 50 beba.

Izabrano je radno predsjedništvo Konferencije beba u koje je ušla najmlađa beba Teodor Komljenović, najstarija beba bio je Sergej Žarić, dok je Anđela Pavlović bila beba sa najviše braće i sestara.

Tokom "Konferencije beba" sinoć u Kotor Varošu organizovana su takmičenja za mališane u tri kategorije.

Manja Šućur osvojila je prvo mjesto u puzanju, Stefan Docić bio je najbrži u ispijanju sokića u kategoriji od jedne do dvije godine, Mitru Blagojeviću je to pošlo za rukom u kategoriji od dvije do četiri godine, dok je u igri slatkog iznenađenja Anđela Pavlović najbrže pojela čokoladni mafin.

U zanimljivom muzičko–zabavnom programu učešće su uzeli mališani iz Dječijeg vrtića "Larisa Šugić", štićenici Centra za porodicu "Kuća radosti"i animatori u likovima Miki i Mini Mausa, koji su radost igre podijelili sa klincima i klincezama.

Veliki broj Kotorvarošana ispratio je ovu manifestaciju, koja ima za cilj promovisanje rađanja i roditeljstva, i izrazio želju da i naredne godine Kotor Varoš doživi jedno ovakvo okupljanje najmlađih sugrađana.

Pokrovitelji "Konferencije beba" su bili Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske i opština Kotor Varoš, dok je organizator ove manifestacije bio kotorvaroški Centar za kulturu, sport i informisanje.