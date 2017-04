Otvorena gradska pijaca na Palama, očekuje se višestruka korist

PALE - Gradska pijaca čija ukupna vrijednost iznosi četiri miliona KM, svečeno je otvorena danas na Palama uz prisustvo brojnih zvanica i stanovnika te opštine.

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković izjavio je da je gradnja ovog objekta veliki podvig koji zaslužuje poštovanje, ali i podršku opštine Pale i drugih institucija kako bi Gradska pijaca mogla efikasno da posluje.

Vuković kaže da, iako ovo nije najvrednija investicija u Istočnom Sarajevu, investitor Stevo Lonco i njegova porodica zaslužuju epitet najinvestitora u Istočnom Sarajevu za 2017. godinu, jer su napravili objekat koji će ponuditi sadržaj kakav je nedostajao Palama i zaposliti značajan broj radnika.

Načelnik opštine Pale Boško Jugović rekao je da ova opština zaslužuje savremenu pijacu, koja je podjednako potrebna i proizvođačima i potrošačima iz Sarajevsko-romanijske regije.

Jugović je istakao da je ovaj objekat svojim arhitektonskim rješenjem promijenio i oplemenio ovaj dio Pala, gdje građani, udruženja i turisti treba da se snabdijevaju zdravom hranom, ali i susreću, druže i sarađuju.

"Od Gradske pijace na Palama svi ćemo imati višestruku korist, jer će se ovdje zaposliti određeni broj radnika raznih zanimanja. Biće to prilika za plasman primarne proizvodnje i prilika za promociju domaće i zdrave hrane. Biće to završetak loše prakse ulične prodaje i omogućiće uslove za više higijenske standarde", pojasnio je Jugović.

Jugović kaže da ovakvi projekti unapređuju kvalitet života na Palama, naglasivši da će da će oni i u budućnosti nastaviti da stvaraju povoljne uslove kako bi motivisali investitore da ulažu u ovu opštinu.

Jugović je investitoru poželio uspješan rad i brz povrat uloženih sredstava, građanima Pala prijatnu i ugodnu kupovinu uz slogan "kupujmo domaće", a proizvođačima prehrambenih proizvoda sa područja opštine i okruženja da ostvare prihode koji će ih ohrabriti da nastave sa proizvodnjom.

Direktor Gradske pijace Pale Nemanja Vučetić pojasnio je da je objekat jedan od najsavremenijih i najvećih tržnica sa kapacitetom od 84 tezge, dijelom za prodaju suhomesnatih i mliječnih proizvoda sa 31 rashladnom vitrinom, 12 poslovnih prostora, te sopstvenim parkingom sa 85 parking mjesta.

"Trenutno je popunjeno 80 odsto kapaciteta pijace. Imamo dosta izlagača iz cijele BiH, a akcenat nam je na domaćim proizvodima kako bi pomogli razvoj poljoprivrede", rekao je Vučetić.

Investitor i vlasnik Gradske pijace Stevo Lonco izjavio je da je u gradnju objekta do sada uloženo dva i po miliona KM, do 1. septemba planirano je da bude završen i restoranski dio, dok bi do 15. oktobra trebalo da bude gotov i hotelski dio.