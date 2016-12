Počela sezona klizanja u Zetri

SARAJEVO - U Olimpijskom kompleksu Zetra današnjim otvaranjem ledene plohe počela je sezona klizanja.

JKP ZOI '84 ove godine snizilo je cijene korištenja ledene plohe. Ljubitelji klizanja će za ulaznicu platiti tri marke, korištenje garderobe iznosi jednu, a iznajmljivanje klizaljki četiri marke.

Klizalište će se moći koristiti svakim danom u terminima od 9 do 10, od 12 do 13, od 14.15 do 15.15, od 16.30 do 17.30 i od 19.45 do 20.30 sati.

Opština Centar je osigurala besplatan termin klizanja za učenike osnovnih škola s područja te opštine u terminu od 10.30 do 11.30 sati.