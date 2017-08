Počeo prvi "Sarajevo ćevap fest"

SARAJEVO - U parku At Mejdan danas se održava prvi "Sarajevo ćevap fest", na kojem će stanovnici glavnog bh. grada kao i turisti moći uživati u čuvenom jelu nekoliko najpoznatijih sarajevskih ćevabžinica.

Prema riječima koordinatora projekta Amara Nurkovića, radi se o pilot projektu, a cilj je da festivala ćevapa u narednih godinama preraste u mnogo veći regionalni događaj, prenosi Anadolu Agency (AA).

"Ideja 'Sarajevo ćevap festa', koji se po prvi put organizuje, nastala je na osnovu naših obilazak mnogih gradova u Evropi. Vidjeli smo da skoro svaki grad ima neku svoju karakteristiku i na kraju krajeva ima svoj festival. Zato smo odlučili da i Sarajevo ima svoj festival, pogotovo jer ima zbog čega. Sarajevo ima najbolji proizvod s ovih prostora, a to su sarajevski ćevapi. Kada već imamo tako jak brend, zašto to onda ne bismo iskoristili i organizovali festival. Ove godine je to pilot projekat, a nadamo se da će narednih godina to biti regionalni događaj radi kojeg će u grad dolaziti turisti“, kazao je Nurković, te dodao da su odmah naišli na razumijevanje Hadžibajrića, koji im je pomogao i logistički i finansijski.

Nurković je istakao da je tužno što sarajevski ćevap nije zaštićen kao bh. brend, nego da su to uradili Slovenci koji su zaštitili ćevap, a to nije ni blizu onoga što nudi sarajevski ćevap.

Načelnik Hadžibajrić naglasio je da je objeručke prihvatio da podrži "Sarajevo ćevap fest", kako bi se nakon Sarajevo Film Festivala zadržao kontinuitet održavanja zanimljivih manifestacija na području opštine.

"Nadam se da će ova manifestacija prerasti u tradiciju i da će se narednih godina u isto vrijeme nastaviti održavati. Ona u stvari treba da približi sarajevski ćevap kako bi građani mogli što bolje da upoznaju naše brendove", rekao je Hadžibajrić i dodao:

"Nažalost, mi olako shvatamo neke stvari kada je u pitanju brendiranje bh. proizvoda. Sada konkretno pričamo o sarajevskom ćevapu, a imamo jako puno drugih proizvoda koje bi trebali brendirati. Ovo je jedan od načina da se pokrene incijativa na federalnom, pa čak i državnom nivou da se izvrši zaštita sarajevskog ćevapa, kako se ne bi drugi kitili našim perjem."

Safet Aljović, vlasnik sarajevske ćevabdžinice 'Zmaj', kazao je da ne postoji nikakva tajna za pravljenje dobrog ćevapa.

"Nema nikakve posebne tajne. Postoji samo dobro meso i dobra ispaša, jer mi pratimo sve to od početka, od ispaše do stola. Tajni nema. Naravno da ima jedan proces, koji nije nimalo lagan. Mora se voditi računa kako se meso skladišti, rashladni uređaji moraju biti u redu i tada onda kvalitet mora biti dobar", istakao je Aljović.

Dodao je da juneće meso koje se koristi za pravljenje ćevapa mora biti od juneta ne starijeg od 11 mjeseci.

Uz pomoć sarajevskih ćevabdžinica i podršku Ibrahima Hadžibajrića, načelnika Opštine Stari Grad, prvi "Sarajevo ćevap fest" uspješno je realizovan.