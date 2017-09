Policajci iz Novog Grada spriječili muškarca da puca sebi u glavu

NOVI GRAD - Zoran Rađenović i Saša Bukvić, policajci iz Novog Grada, spasili su muškarca koji je sebi pod bradu uperio pušku, spreman svakog momenta da povuče obarač.

Na sreću, ovi iskusni policajci, nakon desetak minuta pregovaranja i ubjeđivanja uspjeli su da ga odgovore od samoubistva.

Sve se odigralo u subotu oko 17 časova kada je Policijskoj stanici Novi Grad stigao poziv od sugrađanke koja je rekla da je do njene kuće došao R.P. i prijeti da će ubiti ukućane, a onda presuditi sebi.

Odmah nakon poziva Rađenović i Bukvić su sjeli u službeno auto i otišli na lice mjesta.

Muškarca su vidjeli u dvorištu ispred kuće. Kada je on vidio policajce i primjetio da izlaze iz auta, odmah je kleknuo i stavio pušku pod bradu. Policajci su čuli kako uporno govori „ubiću se“.

" Počeo sam da mu govorim „nemojte to da radite, zbog čega to radite“. Za to vrijeme, on je uporno ponavljao „neću da idem u zatvor, moram da se ubijem“. Vidio sam da na glavi ima neki povez, pitao sam ga od čega mu je to, samo kako bi odvukao pažnju od njegovih namjera i priču usmjerio u drugom pravcu", priča za "EuroBlic" Rađenović, policajac koji uskoro odlazi u penziju.

Obzirom da je situacija bila veoma opasna, te da su dvojica iskusnih kolega procijenila da bi on zaista mogao da puca u sebe, bili su veoma oprezni i nisu mu se približavali.

Pregovori i ubjeđivanje trajali su desetak minuta. U jednom momentu muškarac je odbacio pušku pored sebe.

Njih dvojica su odmah dotrčala do njega i osigurali da više ne može doći do puške.

Obojica ističu da nijednog momenta muškarac nije okrenuo nišan prema njima.

"U puški M48 su bila dva metka i bila je otkočena. Kasnije smo našli kod njega još 30-tak metaka, a u njegovom autu jednu čauru. Kada smo ga pitali otkud mu čaura, rekao je da je isprobavao pušku. To je još jedan dokaz koliko je bio ozbiljan u svojoj namjeri", priča Rađenović.

Njegov kolega Saša Bukvić kaže da su, čim su stigli na lice mjesta procijenili da je muškarac veoma ozbiljan u svojoj namjeri i da samo jedan pogrešan potez može da dovede do tragedije. Na sreću, njihovo policijsko iskustvo duže od 20 godina, požrtvovanost i prisebnost, doveli su do toga da sve na kraju završi bež žrtava.

"Čim smo došli na lice mjesta procijenili smo da može da puca u sebe ako počnemo da mu se približavamo. Zato smo ostali desetak metara udaljeni od njega, kod auta. Ni jednog momenta nismo željeli da ga dodatno uznemirimo. Već se odmah vidjelo da se nalazi u psihičkom rastrojstvu. Naše je bilo da uradimo apsolutno sve da situaciju završimo na najbolji način", priča Bukvić.

Dvojici kolega, koji već duže vrijeme rade zajedno, ovo je bio prvi slučaj da su se direktno našli oči u oči sa osobom koja prijeti da se ubije.

Rađenović ima 25 godina policijskog staža, a Bukvić godinu dana manje.

Upravo toliko isustvo, te njihovo međusobno povjerenje i timski rad doprinjeli su da muškarac odustane od samoubistva.

U Policijskoj upravi Prijedor su pohvalili rad kolega navodeći da je ovaj događaj pozitivan primjer postupanja policijskih službenika u zaštiti ljudskih života i krajnje požrtvovanosti kada je u pitanju policijski posao i obavljanje dužnosti i službe prema građanima.

Po informacijama iz policije, R.P. je prvo prevezen u Dom zdravlja Novi Grad, a onda u bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ u Prijedor, na Odjel psihijatrije, gdje je zadržan na daljem lječenju.

Primjeri hrabrih policajaca

Početom mjeseca policajac Srđan Kulić sa dvojicom kolega planirara iz Foče spasio je dvoje mladih Danaca koji su se izgubili na planini Maglić.

U junu je Aleksa Vukašinović, policajac iz Šekovića, zahvaljujući brzini i profesionalizmu u poslednjim sekundama spasio djevojku (31) koja se objesila o drvo.

Prije toga su bratunački policajci spriječili muškarca (38) iz ovog grada da se ubije žiletom.

