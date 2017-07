Politička previranja na Palama najavljuju novu većinu?

PALE - Prema pisanju lokalnih medija dva odbornika SDS-a i po jedan iz druge dvije stranke, koji pripadaju skupštinskoj većini, pregovaraju oko podrške novoj većini.

Portal "Trebevic.net" piše da se bura na političkoj sceni Pala mogla naslutiti odmah poslije izbora, kada su objavljeni prvi rezultati, međutim ne navodi koji konkretno odbornici pregovaraju o formiranju nove većine.

Dodaje se da, osim što je DNS napravio ozbiljni iskorak sa osvojena četiri odbornička mjesta, većih odstupanja u odnosu na prethodne izbore nije bilo.

Rezultati posljednjih lokalnih izbora u opštini Pale, sami po sebi nagovještavali su buru na političkoj sceni ratne prijestonice.

"Dvije najveće stranke duvaju jedni drugima za vrat, paljanski PDP je pokazao zbog čega važe za jedan od najjačih OO u svojoj stranci, a tu su još i NDP i SP koji su uspjeli dati svoje predstavnike u opštinski parlament. Pokret za naš grad se, od političkog iznenađenja (u tom trenutku i osvježenja) od prije par izbornih ciklusa, utopio u sivilo malih partija koji ne prelaze cenzus", piše "Trebevic.net".

SDS, PDP i NDP su na izborima osvojili potrebnu većinu od 13 odborničkih mandata, dok je mjesto načelnika opštine osvojio SNSD, što je samo po sebi dovoljno da se politička scena u ovoj opštini zakomplikuje.

Pomenuti portal navodi da su "buri" u SO Pale umnogome doprinijele i telefonske prijetnje gdje su, za sada nepoznate osobe, navodno, slale prijeteće poruke načelniku opštine i njegovoj porodici kao i članovima najužeg rukovodstva DNS-a na Palama.

"Pravi problemi nastaju oko podrške stvarima koje su od krucijalne važnosti za stanovnike Pala. Skupštinska većina okupljena oko stranaka iz SZP nije dozvolila izgradnju TC Tropik koji je direktna investicija od 7 miliona KM plus oko 40 radnih mjesta. Osim ovoga nije data podrška ni kreditnom zaduženju opštine čime bi se sanirao dug zaostao od prethodnika, ali i napravio prostor za podsticaj za zapošljavanje demobilisanih boraca, djece poginulih boraca i RVI. Upitna je podrška skupštinske većine i kupovini Famosa", piše portal, a potom nastavlja:

"Opstrukcije, prijetnje, isključivost u pregovorima, prljava kampanja i nakon izbora. Sve je ovo dovelo do negativnih reakcija kako stanovništva Pala, tako i unutar nekih političkih stranaka. U zadnjih 7 dana dva odbornika SDS-a te po jedan iz druge dvije partije koje čine trenutnu skupštinsku većinu vode određene razgovore oko podrške novoj većini. Ukoliko dođe do promjene većine u paljanskoj skupštini, moguće je da će se to odraziti i na situaciju u gradskoj skupštini".