Prnjavor: Istina o smrti bebe čeka obdukciju

PRNJAVOR - Iako je od tada prošlo skoro dvije nedelje, još se pouzdano ne zna kada je beba koja je svjetlo dana ugledala 1. februara u Domu zdravlja u Prnjavoru izgubila bitku za život.

U jeku polemika i borbe za očuvanje porodilišta u ovom gradu, nema odgovora na pitanje da li je novorođenče preminulo u ovoj zdravstvenoj ustanovi, u sanitetskom vozilu na putu ka Banjaluci, ili je smrt nastupila u tamošnjem Univerzitetsko-kliničkom centru. Pravu istinu, kako se očekuje, otkriće obdukcija.

Mada se o ovom tragičnom događaju niko nije oglašavao, a informacije nisu procurile u javnost, “Novosti” saznaju da su zlosrećni roditelji N. M. (37) i D. M. (35), iz Prnjavora, izgubili tek rođenu djevojčicu. Tog kobnog 1. februara, od doma porodilje, prnjavorskog porodilišta, u kolima Hitne pomoći do UKC u Banjaluci, odvijala se prava drama u borbi za život novorođenčeta.

– Nadali smo se najboljem kad smo se, nakon što je supruga u našem domu iznenada osjetila trudničke bolove, za svega nekoliko minuta našli u porodilištu. Osjetivši da je porođaj na pomolu, odlučio sam da prijatnu vest dočekam u bolničkom hodniku. Međutim, da je nešto krenulo naopako uvideo sam po uznemirenim sestrama koje su trčale hodnicima. Jedna od njih mi je rekla da bi bilo bolje da se sklonim i da beba, zajedno sa majkom, hitno mora u Banjaluku – kaže još u šoku otac N. M.

On je za sanitetom, u kojem je kompletno medicinsko osoblje sa ginekologom pokušavalo da održi bebu u životu, automobilom vozio do Banjaluke, gdje mu je ubrzo saopšteno da mu je dijete preminulo. Tu tužnu vijest upravo je on telefonom prvi saopštio supruzi u banjalučkoj bolnici.

– Zasad, nikoga ne mogu da krivim za našu veliku nesreću. Ništa nije upućivalo na neprilike, pa je supruga kod kuće čekala termin porođaja. Bilo bi nefer da ne istaknem da sam primjetio da je medicinsko osoblje Doma zdravlja u Prnjavoru ispoljilo velike napore da spase bebu. Naravno, dali smo saglasnost i čekamo nalaze obdukcije, kako bi se dokučila prava istina – kaže N. M., dodajući da supruga u šoku nije sigurna da li je na porođaju čula plač deteta.

Ona je ranije imala spontani pobačaj. Inače, poznanici za ovu porodicu imaju samo riječi hvale, a supružnici već imaju petogodišnjeg sinčića.

Ovaj porođaj sa kobnim ishodom dogodio se baš u vrijeme kad je ministar zdravlja u Vladi RS, Dragan Bogdanić, saopštio da je donio odluku o produženju roka od pola godine za neophodnom modernizacijom porodilištima u Prnjavoru i Derventi.

I direktor čeka nalaze

Direktorka Doma zdravlja Prnjavor, dr Marija Stefanjuk, tvrdi da su sve preduzeli da spasu novorođenče.

– Očito je da je porođaj počeo još kod kuće, desetak dana prije predviđenog termina, ali u devetom mjesecu trudnoće, gdje je pukao vodenjak porodilje, koja se porodila u našem porodilištu. Međutim, pošto su odmah usljedile komplikacije, bili smo primorani da sa kompletnim medicinskim osobljem bebu i majku sanitetom otpremimo u UKC Banjaluka. Zasad ne mogu precizno da kažem gdje je beba umrla. I mi čekamo nalaz obdukcije – rekla je za “Novosti” direktorka Stefanjuk.

– Inače, ministru zdravlja Bogdaniću sam, imajući u vidu sve ove okolnosti, i na ovom primjeru objasnila da je prava sreća da u Prnjavoru postoji porodilište. Jer, u sličnim situacijama, kao i u ovoj, majka bi mogla da počne da se porađa i u sanitetskom vozilu, pri čemu bi, osim novorođenčeta, i njen život bio u opasnosti.

(Večernje novosti)