Problem s vodosnabdijevanjem u Doboju: Iz slavina teče kap po kap

DOBOJ - Slab pritisak vode razljutio je mještane dobojskog naselja Čaršija, koji se žale da neke ulice tokom dana jedva da imaju vodu, dok su tokom noći slavine u njihovim kućama potpuno suve.

"Ulice Pop Ljubina, Pop Savina, Meše Selimovića, Ozrenska, to su neke od njih. Moje komšije su zvale 'Vodovod' i dobile su odgovor da će vode biti tek u noći oko dva sata", navodi mještanin Čaršije.

Živko Erceg, direktor "Vodovoda", kaže da su zbog nepovoljne hidrološke situacije i niskog vodostaja rijeke Bosne prinuđeni da smanje pritisak vode kako bi sugrađane natjerali da racionalnije troše vodu.

"U pojedinim trenucima smo ostavljali određene dijelove grada bez vode, ali to je kratko, nekoliko sati, a nakon toga vode nije bilo i u prigradskim naseljima", navodi Erceg.

Pojedini mještani Čaršije tvrde da su njihove komšije koje žive u blizini bolnice "Sveti apostol Luka" u povoljnijem položaju jer se vodom snabdijevaju sa crpne stanice koja se nalazi u blizini ove ustanove.

"Veliki broj kuća je na bolničkom vodovodu, pa imaju vodu, ali oni koji nisu nemaju", tvrdi mještanin.

Erceg ističe da pokušavaju da budu korektni prema svim korisnicima.

On ističe da je nivo Bosne veoma nizak, te da bi to moglo da dovede do restrikcije u isporuci vode svim korisnicima, a situaciju bi mogle da poprave samo višednevne obilnije padavine.

"Najgori period je u toku. Računa se da po mjernim instrumentima kada je nivo Bosne 1,6 metara, kada je na toj dubini, onda je već alarmantna situacija. A sada je ispod tog nivoa. Znači da mi maksimalnim naporima uspijevamo obezbijediti kakvo-takvo snabdijevanje vodom", rekao je Erceg.