Promaja duva u objektu vrijednom 2,8 miliona KM

PRIJEDOR - Iako je u nju uloženo preko 2,8 miliona maraka, novootvorena pijaca u Pećanima u Prijedoru zjapi prazna jer je od 126 stolova na pijaci, samo 13 zakupljeno.

Ono malo zakupaca su nezadovoljni uslovima u kojima rade, tvrde kako promaja duva sa svih strana, te da je jako hladno, dok s druge strane iz menadžmenta pijace tvrde kako će se to uskoro promijeniti, te da će ovaj objekat koji se prostire na oko 2.200 kvadratnih metara zasjati punim sjajem.

Ružica Ivković, jedna od zakupaca na ovoj pijaci, kazala je kako ona estetski lijepo izgleda, ali da nije funkcionalna.

Brana Matijaš, koja prodaje uglavnom mliječne proizvode i piliće, smatra kako bi u jutarnjem periodu trebalo da bude najveća frekvencija kupaca, ali da nema nigdje nikoga.

"Pijaca bi više trebalo da bude izreklamirana, malo ko i zna da postojimo ovdje. Neki dan sam prodala samo jednu jufku, zaradila dvije marke za cijeli dan", kaže Matijaševa. Kako nam je rekla, mjesto na pijaci od dva kvadrata plaća 140 maraka.

"Ovdje je hladno i promaja je. Ovo je hala, to nije pijaca, ovo je za mene kao autobuska stanica", ogorčena je Matijaševa.

Slično mišljenje ima i Dragan Škorić, koji na pijaci radi 22 godine... On takođe smatra da je objekat slabo i nenamjenski napravljen.

"Vidite u šta su pare dali. Kad piri - ovdje je nemoguće biti, uradili su sve kontra. Trebalo je da pitaju i nas, koji radimo na pijaci 20 godina", ogorčen je ovaj zakupac.

Rada Komazec kaže kako svoju tezgu plaća 130 maraka, ali da joj je bilo puno bolje kad je radila na staroj lokaciji.

"Pijacu je trebalo zatvoriti sa strane, da ni-smo kao na motorima i na reli vožnjama, nenormalno je. Kad kiša pada - sve je mokro i ne možemo otvoriti štandove", opisala nam je ona.

Da ima nedostataka i propusta priča nam i Mirko S., koji kaže da je ovo otvoreni objekat i da se voće smrzava kad je temperaturni minus.

"Trebalo bi okolo postakliti ili staviti neki lim, da se ogradi i da unutra vjetar ne nabacuje snijeg i kišu, da nije hladno. Malo je ljudi ovdje, ali mislim da bi i oni mogli otkazati. Treba platiti zakupninu, ali para nema", kaže Mirko.

On je dodao da narod između pijace i tržnog centra bira ovo drugo, jer je prije svega topliji i čistiji.

S druge strane, Darko Zgonjanin, direktor Gradske tržnice Prijedor, kaže kako je nor-malno da u zimskom periodu zakupci nisu zainteresovani za tezge, ali da će se krajem zime situacija promijeniti.

"Kako dolazi toplije vrijeme tako očekujemo i više zakupaca", rekao je Zgonjanin.

Pored toga, kako kaže, grad je obećao da će uložiti sredstva da se zatvori pijaca sa svih strana, kako više ne bi bilo ovakve promaje i hladnoće.

To bi trebalo da bude završeno do jeseni, odnosno da sve bude spremno do sljedeće zime.

"Obavili smo razgovor sa načelnikom i na-čelnik je obećao da će se ove godine izdvojiti sredstva iz budžeta, tako da bi do sljedeće zi-me tržnica bila zatvorena sa svih strana", re-kao nam je Zgonjanin.