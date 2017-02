Prsten zarazio čitavu familiju u rogatičkom selu Podgaj

ROGATICA - Drevna društvena igra "prsten" bila je jedan od najvećih izvora zabave u mnogim selima romanijske i gornjodrinske regije, kojom su se u stara vremena prekraćivale duge zimske noći.

Sa dolaskom televizora, a posebno igrica na računarima i interneta, ova, kao i mnoge druge stare igre, gubila je svoje pristalice i vremenom ostala samo u sjećanjima najstarijih djedova i baka. Ta sjećanja iskoristili su nostalgičari u selu Podgaj kod Rogatice i uz podršku članica Udruženja žena "Snop" oživjeli "prsten" i vratili ga među mlade.

- Počelo je skromno, u zimskim noćima, susretima između najbližih porodica, da bi se vremenom zarazila cijela familija, koja broji gotovo 20 porodica u selu. Iz godine u godinu širio se krug učesnika ove drevne igre - ispričala je Dobrila Ujić.

Cilj igre je u što manje pokušaja otkriti gdje je protivnička ekipa sakrila prsten. Šansu da zaigraju dobijali su svi, od starih do najmlađih, uglavnom muškaraca, dok su žene prele, plele i spremale iće i piće za pobjednike, ali i za poražene.

- Tako je bilo i ove zime. Jedva se čekalo da prođe "sveti januar", u kojem su sijela uz "prsten" potisnula porodična slavlja, da bi se nastavilo sa ovom igrom. Već početak februara iskorišćen je za igru, s tim što je za taj prvi susret domaćin bio etno-restoran "Ziličina" - priču o igranju "prstena" nastavio je jedan od učesnika Jadranko Ujić.

- Okupio se - dodaje on - najveći broj Ujića. Došli oni koji žive u selu i u gradu, ali i komšije iz okolnih sela odlučne da uz "prsten" provedu još jednu nezaboravnu noć.

Da bi igra počela trebalo je izabrati ekipe. Ovog puta izbor je išao po sistemu stari i mladi, odnosno očevi i sinovi.

Žrijebom, uz pomoć maramica, na čiji se jedan kraj navlači prsten, koji se naziva "puna", a drugi kraj ostaje slobodan, pa se zato naziva "prazna", stari su izvukli onaj sa prstenom i dobili priliku da prvi sakriju prsten, odnosno da potkrivaju. Ali, ne zadugo. Već poslije prvog potkrivanja mladi su ih pročitali i preuzeli ovo pravo, koje im je poslije prve partije donijelo startnih 11 poena. U tako silovitom napadu, bodreni od navijača, posebno majki i mladih, uz dobacivanja na račun gubitnika, mladi su došli do pobjede od 42 - nula. Stari su počeli da prikupljaju bodove, ali su im mladi bili još nedostižni. Zato je mlađana ekipa u 18. partiji počela polako da slavi pobjedu, da bi već u narednoj njihovi osmijesi polako splasnuli, jer su izgubili pravo potkrivanja.

Da za stare potkriva prsten šansu je dobio pojačanje ekipe. I pored toga što je šakama pokrivao oči da mu mladi ne bi pročitali sa lica gdje se prsten nalazi, brzo je morao predati potkrivanje, pa su vođstvo ponovo preuzeli mladi.

- Nastavak je ipak nagovještavao dramu. Mladi su sve češće bivali pročitani, dok je na strani starih bilo iskustvo, pa su sve bolje igrali. Poslije više od tri sata igre, u dramatičnoj završnici, uz salve aplauza i sočnih šala, susret je okončan u 57. partiji pobjedom ekipe starih, koji su prvi stigli do ciljnog 201 poena, dok su mladi stali na 197 - rekao je zapisničar na susretu Jadranko Ujić.

On je dodao da je revanš odmah zakazan. Igra se već narednog vikenda. Opet će to biti veče majstorstva u potkrivanju prstena, zdušnog navijanja, druženja začinjenog kafom, sokom, ali i čašicom domaće šljivovice, a igra bi ovaj put mogla potrajati i do zore.

Pravila igre

Za igru "prsten" koristi se jedan prsten, deset vunenih čarapa, priglavaka ili rukavica i jedna maramica, koju igrači zovu "sara", a pod kojom kriju prsten.

Igru u jednoj ekipi nosi pet do šest takmičara, uz stroga pravila od početka do kraja susreta. Jedna ekipa krije prsten, a druga treba da ga pronađe.

Prva, druga i pretposljednja čarapa se nazivaju još i "puna" i ako se u njima pronađe prsten ta ekipa ima pravo potkrivanja. Kad se prsten nađe u "praznoj", onda se preostali dio čarapa, priglavaka ili rukavica, odnosno potkrivaka, broji i pripisuje ekipi koja potkriva. Ukupan zbir ne može biti na broju devet i nula, pa se zbir povećava za dva poena i ide 11, 21, 51, 101, itd.

(Glas Srpske)