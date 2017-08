Revizija otkrila nepravilnosti u javnim nabavkama u Kneževu: Bivši načelnik ilegalno sklapao ugovore

KNEŽEVO / SKENDER VAKUF - Nakon skoro dvije godine od opoziva načelnika opštine Kneževo / Skender Vakuf Bore Škeljića, na površinu isplivavaju nepravilnosti.

Pojedini bivši odbornici tvrde da je Škeljić 2013. i 2014. godine nezakonito sklapao ugovore za nabavku sjemena, kako i s kim je htio, i pored provedene tenderske procedure. To je potvrdio i nalaz revizije iz 2015. godine, u kojem se navodi da je Zakon prekršen.

Dva sklopljena ugovora u jednoj godini sa istom firmom, vrijednosti 130 hiljada maraka, protivno zakonu o javnim nabavkama, rezultat su zadnjih dana gazdovanja Kneževom / Skender Vakufom nekadašnjeg načelnika Bore Škeljića. Tako bar piše u negativno ocijenjenom revizorskom izvještaju, prenosi "RTRS".

Iako su se na tender prijavila tri preduzeća, Škeljić je, tvrde iz lokalnog SNSD-a, potpisao ugovor sa najskupljim, čija je ponuda bila oko sedam hiljada maraka veća.

"Tada se on brinuo samo za svoju fotelju jer je bilo ogromno nezadovoljstvo među narodom. Bili su pritisci na njega i od naroda i od politike da se smijeni. On je bio ogroman potrošač opštinskog budžeta", ističe Svetozar Đurić, sekretar Opštinskog odbora SNSD-a.

Smiljana Nikodinović i tada je radila na poslovima javnih nabavki u opštini. Iako je kaže vidjela o čemu je riječ, njena upozorenja nisu urodila plodom.

"Јa sam njemu pisala da obrati pažnju na zakonsku proceduru javnih nabavki, i da se to ne smije prekršiti. Nisam dobila nikakav odgovor, samo su nakon toga javne nabavke prebačene na drugu osobu", napominje Nikodinovićeva.

Škeljić nije htio pred kamere RTRS-a, a u telefonskom razgovoru je, navodno, samo rekao da se on tim stvarima više ne bavi.

U cijelu priču uključuje se i Dragoljub Borojević, nekadašnji član PDP-a, sada SNSD-a. Tek kada je čuo za navodne malverzacije sa tenderskom procedurom oko nabavke sjemena, postalo mu je jasno, kaže, zbog čega je Borenović od lokalnog PDP-a tražio da podrži Škeljića te 2013. godine i s njim formira većinu.

"Јa sam prije nekoliko mjeseci čuo i pročitao taj revizorski izvještaj i onda sam zaključio da se tu radi o preduzeću čiji je vlasnik Borenovićev otac i da je on tu uključen", naglašava Borojević.

Prozvani Borenović poručuje da se ovdje, kako kaže, radi o neistinama. Preudzeće njegovog oca, tvrdi, nikada se nije prijavljivalo za te poslove.

"Zašto on to spominje sada kada je prošlo skoro četiri godine. To su vam obične besmislice, laži i sve on to radi po nagovoru da bi diskeditovao mene. Čuo sam ja da on to već godinu dvije priča i prijeti kako će početi nešto da priča a nema ništa", kaže Branislav Borenović predsjednik PDP-a.

Borenović objašnjava da je preduzeće njegovog oca preuzelo dugovanja opštine prema lokalnom privatnom preduzeću "Marmat". Tako je, tvrdi, uz saglasnost sve tri strane dogovoreno, da opština više ne duguje Marmatu, nego preduzeću Agrariakop u vlasništvu njegovog oca, čime su, kaže, kompenzovana dugovanja Marmata prema Agrariakopu.

