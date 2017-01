SDA: Zaslužujemo više!

DOBOJ - Nakon što kampanja koju su prije desetak dana protiv Murveta Bajraktarevića, predsjednika Skupštine grada Doboj (SBiH), pokrenula dva odbornika SDA nije urodila plodom, u ovoj stranci najavljuju da "utakmica" nije završena i da slijedi nova borba za pozicije u lokalnoj vlasti.

Naime, Sevlid Hurtić i Amir Hurtić, odbornici SDA, iskoristili su Bajraktarevićev dolazak na prijem povodom Božića i Dana RS kako bi se preko medija obračunali sa dojučerašnjim koalicionim partnerom.

"Istina, to je bila jedna ishitrena njihova reakcija, a mi mislimo u SDA da je to blaga reakcija", navodi Mihnet Okić, predsjednik dobojske SDA. Dodaje da će ta stranka "uskoro izaći sa jednim oštrim stavom vezano za ta zbivanja, i za sve ovo što se dešava u gradu Doboju".

"SDA očekuje u narednom periodu ozbiljnije razgovore o pozicijama i pozicioniranju stranke i kadrova SDA u Doboju. Ja mislim da će se u skorije vrijeme to i razmatrati i naš je stav da SDA zaslužuje puno više u gradu Doboju nego što je situacija danas", kaže Okić.

U SDP-u, koji je nakon kraha bošnjačke koalicije formirao koaliciju sa SBiH, odnosno sa Murvetom Bajraktarevićem, tvrde da u SDA nešto ne štima, dokaz za to je kažu i "soliranje" njihovih odbornika, koji su bez saglasnosti stranke svojim djelovanjem podigli prašinu u ovdašnjoj javnosti.

"Odakle njima pravo da pišu predsjednicima SDP-a i SBiH otvoreno pismo? To su samo dva odbornika koji su 'kaparisali' pozicije. Ovo sa pismom je samo prelilo čašu", navodi Enes Suljkanović, lider ovdašnjeg SDP-a.

Iz SDA poručuju da "nije u redu da Bošnjake u Doboju predstavlja i bude predsjednik Skupštine čovjek koji je osvojio najmanje glasova od svih bošnjačkih kandidata", te dodaju da u tome vide "samo nečiju podobnost, a ne sigurno kompetentnost da obavlja tu značajnu funkciju".

Na prozivke iz SDA Bajraktarević se puno ne osvrće, te u svom stilu najavljuje projekte zapošljavanja.

"Prvo moramo da riješimo tu našu industrijsku zonu, koju nemamo, ona se radi, ali moramo to da ubrzamo. Puno se troši vremena u nekim pripremama, moramo to presjeći i to odraditi što prije. Moramo da iskoristimo potencijale koje već imamo, gdje možemo da zaposlimo između 50 i 500 radnika", navodi Bajraktarević.