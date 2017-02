Sarajevski medicinari protestuju zbog parkinga

SARAJEVO - Zaposleni u Opštoj bolnici "Abdulah Nakaš" u Sarajevu održali su jutros protest nakon što im je zabranjeno da besplatno koriste parking u Kranjčevićevoj ulici, koji je Opština Centar izdala pravnom licu "Zelene beretke".

Ovaj protest najavljen je još u petak zbog, kako navode zaposleni, prodaje državne imovine, prenosi N1.

Ljekar u ovoj ustanovi Nermin Malkoč kaže da razlog okupljanja nije parking, već "teza političara da je po njima sve u redu".

"Razlog okupljanja je da napravimo poređenje. Neko je ovu površinu prodao 2004. godine za 219.000 KM, odnosno 20 KM po metru kvadratnom, što je po meni neregularno. Ovo, takođe, predstavlja i vojnu imovinu, a Ljubo Ćesić je njihov glavni ideolog", rekao je Malkoč.

On je naveo da je nešto što se knjiži 11 godina završeno u roku od sedam dana, napominjući da bi prema realnoj cijeni od 700 KM po metru kvadratnom ta površina koštala više od sedam miliona KM.

"Pitam se gdje je ta razlika? Izračunajte koliko bi to bilo metara cijevi da bismo imali vodu", dodao je Malkoč.

Jedan od ljekara Opšte bolnice "Abhulah Nakaš" Denis Mačkić rekao je ranije da je to zemljište prodato još 2004. godine za 219.000 KM i da to niko do petka, kada im je zabranjeno parkiranje, nije znao.

Načelnik sarajevske Opštine Centar Nedžad Ajnadžić rekao je za "Dnevni avaz" da je ova lokalna zajednica parking prostor iznajmila pravnom licu "Zelene beretke".

"Da li će `Zelene beretke` njima davati parking prostor besplatno ili će naplaćivati, to je na njima da se dogovore", rekao je Ajnadžić.