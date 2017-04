Šestočlana porodica uselila u novu kuću

SANSKI MOST - Porodica Nermina Hairića iz Sanskog Mosta, demobilisanog borca koji je teško obolio od raka na plućima, uselila je u kuću koja je humanitarnim sredstvima kupljena i adaptirana za njihove potrebe.

U proteklom periodu trajali su građevinski radovi na renoviranju ovog objekta koji je bio u lošem stanju, a doprinos u ovim aktivnostima dali su brojni kolektivi i pojedinci.

Kako bi se pomoglo supružnicima Nerminu i Nedžmini te njihovoj maloljetnoj djeci, organizovana je humanitarna akcija i za svega tri mjeseca prikupljeno je više od 100.000 maraka.

Jedan od organizatora akcije Hamdija Šaranović zahvalio je svima koji su doprinijeli da ova akcija bude uspješna.

"Javljali su se ljudi iz svih krajeva svijeta i uplaćivali novac za pomoć Nerminu i njegovoj porodici. Iskreno, iznenadilo nas je koliko je poziv da im se pomogne naišao na pozitivan odjek", istakao je Šaranović.

On je dodao kako su sem rekonstrukcije kuće za Hairiće obezbijeđena dostatna sredstva za Nerminovo liječenje, budući da on svakog mjeseca odlazi na hemioterapijske tretmane u Klinički centar "Koševo" u Sarajevu. Podsjećamo da su liječnici prije nešto više od tri mjeseca ustanovili kako je Hairić obolio od teškog oblika karcinoma na plućima. On, njegova supruga Nedžmina i njihovo četvoro maloljetne djece, tri sina i kćerka, kao podstanari živjeli su u staroj i trošnoj kući u sanskom selu Kruhari. Oni su izbjeglice iz Banjaluke i nemaju sopstvenu imovinu, niti riješeno stambeno pitanje, a ostali su bez ikakvih izvora prihoda budući da je Nermin radio u firmi koja se bavila sječom drveta, a zbog bolesti nije bio u stanju da obavlja teške fizičke poslove.