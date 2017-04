Smijenjeno rukovodstvo Doma zdravlja u Prnjavoru

PRNJAVOR - Skupština opštine Prnjavor razriješila je danas dužnosti direktora Doma zdravlja Mariju Stefanjuk i za vršioca dužnosti imenovala Svjetlanu Malić.

Na današnjoj sjednici nije usvojen izvještaj o radu Doma zdravlja za prošlu i program rada za ovu godinu, jer skupštinska većina, predvođena SNSD-om, smatra da je izvještaj, u kojem se navodi da je ova zdravstvena ustanova pozitivno poslovala, fingiran, te da je dug Doma zdravlja iznosi oko 1.200.000 KM.

Odbornik SNSD-a Dražen Mikić kaže da je problematično jer je u posljednjih nekoliko dana mandata Stefanjuk podigla plate, što je dovelo do povećanja izdvajanja za ovu namjenu od 130.000 KM.

Klub SDS-a podržao je izvještaj jer smatra da su okolnosti u kojima posluje Dom zdravlja teške, posebno imajući u vidu jaku konkurenciju u privatnom sektoru.

"Mislim da se nije moglo prikazati izmijenjeno stanje zato što je ovdje bilo riječi o izvještaju od 1. januara do 31. decembra 2016. godine, a da li je u međuvremenu došlo do određenih potraživanja to je pitanje za izvještaj za ovu godinu", kaže Slaviša Jenjić iz SDS-a.

Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš zamjerio je dosadašnjem rukovodstvu Doma zdravlja povećano zapošljavanje nemedicinskog kadra, povećanje plata, ali i što su sredstva namijenjena za nabavku vozila Hitne pomoći potrošena u druge svrhe.

"Trenutna razlika između obaveza i potraživanja je oko milion KM, zatim je tu povećanje od 130.000 KM za plate i 110.000 KM koliko treba biti isplaćeno za vozilo Hitne pomoći. Dolazimo do zaključka da obaveze premašuju 1,2 miliona KM", precizirao je Tomaš.

Odbornici nisu prihvatili izvještaje o radu za prošlu i program za ovu godinu Centra za kulturu, Narodne biblioteke, Dječijeg vrtića "Naša radost", Centra srednjih škola "Ivo Andrić" i Gimnazije.

Izvještaj Teritorijalne vatrogasne jedinice je povučen sa dnevnog reda, a podršku skupštinske većine dobili su samo izvještaji Centra za socijalni rad i Radio Prnjavora.

Na zasjedanju su usvojeni Nacrt urbanističkog plana Prnjavora i Poslovnik o radu Skupštine opštine.