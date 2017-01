Srebrenici milion maraka godišnje?

BANJALUKA - Opština Srebrenica po osnovu naknade za potopljeno zemljište Hidroelektrane Bajina Bašta već od iduće godine mogla bi godišnje dobijati oko milion KM.

"Nama je cilj da taj novac počne da se uplaćuje i spremnost Srbije uopšte nije sporna. Oni ne bježe ni od dugova iz ranijeg perioda, ali je problem što oni nemaju zakonsku osnovu da to izmire. U svakom slučaju, nama je bitno da to počne sa isplatom, a o dugovanjima možemo i kasnije", rekao je Mladen Grujičić, načelnik Srebrenice, koji je na nedavno održanom sastanku dobio obećanje da će Vlada Srbije u najskorije vrijeme formirati svoj dio tima.

Inače, nedavno je dogovoreno da se formira radna grupa koju bi činili predstavnici Republike Srpske, Srbije, "Elektroprivrede Srbije" (EPS) i opštine Srebrenica, kako bi se postigao dogovor o tome da Srbija, tačnije njena "Elektroprivreda" i Hidroelektrana Bajina Bašta počnu sa isplatom naknada za potopljeno zemljište u Republici Srpskoj. Ovu naknadu nakon izgradnje hidroelektrana na rijeci Drini, čiju struju koristi isključivo Srbija, EPS je plaćala opštinama Srebrenica, Zvornik i Bratunac i tako je bilo sve do 1992. godine kada je Srbija prestala da plaća te svoje obaveze.

Ono što je zanimljivo jeste da je EPS uredno sve ove godine svoje obaveze, odnosno naknade izmirivala opštini Bajina Bašta, koja se nalazi u Srbiji i koja po tom osnovu, prema nezvaničnim informacijama, dobija oko milion evra svake godine.

"Nemamo procjena koliko nam se duguje za sve ove godine od 1992. Neke grube računice govore da je to oko 30 miliona KM, ali to su samo procjene. Vidjećemo koliko je to tačno kad radna grupa okonča svoj rad", rekao je Grujičić.

Gotovo svi raniji pokušaji da se riješi pitanje potopljenog zemljišta nisu urodili plodom, kao ni razgovori koji su prethodnih godina vođeni na svim nivoima, od lokalnih zajednica pa do države.

Prvobitno je pokušano da se to pitanje riješi na način da HE Bajina Bašta u direktnom kontaktu sa opštinama Srebrenica i Bratunac dogovore nastavak isplate, međutim od toga nije bilo ništa jer je sve podignutno na "viši" nivo.

U ranijim razgovorima s predstavnicima HE Bajina Bašta rečeno nam je da je ključno pitanje u vezi sa isplatom dugovanja za potopljeno zemljište u tome da li su međurepublički ugovori iz 1966. godine još na snazi, odnosno da li je njihova važnost prestala nakon 1992. godine.