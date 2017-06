Srednjoškolci u Travniku održali proteste protiv segregacije

TRAVNIK - Borba učenika iz Jajca se nastavlja iako su zadovoljni time što škola u Jajcu neće biti podijeljena, ali kako bi kazali ne daljoj segregaciji, danas su uz podršku kolega iz Bugojna, Donjeg Vakufa, Fojnice, Zenice i drugih gradova otišli u Travnik, u kojem su održali proteste.

Nikolas Rimac, jedan od pokretača borbe protiv podjela, rekao je da oni ne odustaju od aktivizma.

"Naš cilj je da se ovakve stvari više nikada ne ponavljaju, a to možemo uraditi samo ako se obrazovni sistem promijeni iz same srži", kaže Rimac.

Kaže da mladi koji zajedno, bez obzira na nacionalnost, vide svoju budućnost dobijaju podršku sa svih strana.

"Stalno nas zovu ljudi, govore kako smo dobar primjer. Evo, danas je tu u Travniku sa nama i Damir Nikšić", rekao je danas Rimac.

Ajla Vrebac (17), jedna od mladih i hrabrih jajačkih učenika i pokretača svega, kazala je za "Nezavisne" kako se glas mladih mora čuti, a njihov stav o podjelama je jedno jasno ne.

"Mladi ne žele da učestvuju u podjelama koje im nameću političari propagirajući samo svoje interese. Šta je ikada običnom narodu donijela bilo kakva podjela? Ništa, samo mržnju i razdor, zbog toga nećemo odustati dok sve škole ne budu imale jedinstven plan i program", kazala je Ajla.

Ova mlada djevojka poručila je nadležnima da više slušaju mlade i narod.

Transparenti na protestima ucenika u Travniku @N1infoSA pic.twitter.com/iDrPfipBfc — Andjelka Markovic (@AndjelkaMarkov3) June 20, 2017

"Mi treba da gradimo ovu zemlju u budućnosti, ne oni. Njihovo vrijeme je prošlo, ali kada su i dalje tu, neka bar rade za dobrobit svih nas da kroz 1020 godina živimo normalno, bez podjela i mržnje, ali i finansijski stabilno", govori ona.

Prema dostupnim podacima, u Bosni i Hercegovini postoje 54 škole koje spadaju u fenomen dvije škole pod jednim krovom.

Učenici iz više gradova došli su juče pred zgradu Vlade Srednjobosanskog kantona da bi, kako kažu, ukazali političarima da shvate šta su pokušali uraditi.

Mladi su po dolasku ispred zgrade Vlade raširili parole sa kojih poručuju da ne žele segregaciju, takođe su i uzvikivali: "Pozdravi nas, Katice". To je, izgleda, i urodilo plodom, jer su na kraju otišli na sastanak sa Katicom Čerkez, ministrom obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK.

"Ministrica se izjasnila da je bila spremna da radi u radnom tijelu koje bi izradilo jedinstveni plan i program, ali da postoje mnoge prepreke koje treba prevazići da bi to radno tijelo funkcioniralo. Mlade koji su stajali tu na plus 35 stepeni zaboljelo je što su satima čekali ministricu da izađe i obrati im se, a na pitanje šta će biti sa drugim gradovima u SBK koji imaju isti problem, rekla je da su oni mehanizam međunarodne zajednice, odnosno način vršenja pritiska. Pitala je srednjoškolce da li su zadovoljni time što će škola biti ukinuta, a nakon što su odgovorili potvrdno, kazala je: 'Šta želite još, to je to, raziđite se'", rekao je za Klix Faruk Gutić, član UO Asocijacije srednjoškolaca u BiH.

Danas su srednjoškolci dobili podršku i od Denisa Graca, zastupnika "Naše stranke" u Parlamentu FBiH, koji je uputio u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o zabrani segregacije u obrazovanju u Federaciji BiH. Riječ je o prijedlogu kojim se zakonski zabranjuje praksa dvije škole pod jednim krovom.

"Riječ je o propisu koji će tvrditi da je svaki oblik fizičkog razdvajanja osoba, a posebno đaka, studenata i nastavnika, segregacija i diskriminacija te da FBiH ima ovlaštenje da zabrani takvu praksu", kazao je Grac.