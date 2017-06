MOS­TAR - Mos­tar­ska po­li­ci­ja na no­ga­ma je zbog sutrašnjeg sku­pa na sta­di­onu "Pod Bi­je­lim bri­je­gom" i kon­cer­ta po­drške šes­to­ri­ci čel­ni­ka ne­ka­daš­nje Her­ceg Bosne, ko­ji su prvos­te­pe­no osu­đe­ni u Ha­gu na 111 go­di­na za­tvo­ra.

Is­to­vre­me­no, vlas­ti gra­da Mos­ta­ra, a na­kon njih i MUP, ni­su da­li do­zvo­lu za pro­tes­tno oku­plja­nje na Špan­skom trgu, u or­ga­ni­za­ci­ji Udru­že­nja "Dje­ca ra­ta", ko­je se protivi sku­pu i kon­cer­tu Mar­ka Per­ko­vi­ća Thom­pso­na, u či­jem su re­per­to­aru i us­ta­ške pje­sme, čes­to pra­će­ne is­tom iko­no­gra­fi­jom.

Ovaj po­tez iz Grad­ske upra­ve oprav­da­li su obra­zlo­že­njem da se oku­plja­nja mo­gu održa­ti sa­mo u za­tvo­re­nim pros­to­ri­ma.

"Or­ga­ni­za­to­ri sku­pa ko­ji će bi­ti u čet­vrtak re­do­vno su na­ja­vi­li taj skup, a PU Mos­tar je sa­či­ni­la plan osi­gu­ra­nja. Uz os­ta­lo, ima­će­mo i mo­bil­ne i sta­ti­čne pa­tro­le", re­kao je "Ne­za­vi­snim" Lju­de­vit Ma­rić, por­tpa­rol MUP-a HNK.

Na pi­ta­nje za­što je za­bra­njen sutrašnji skup na Špan­skom trgu, od­go­va­ra da to ni­je do po­li­ci­je, već do Grad­ske upra­ve.

Ma­rić ka­že ka­ko vje­ru­je da će po­li­ci­ja sa­ču­va­ti ja­vni red i mir, te da će sve ri­je­ši­ti raz­go­vo­rom uko­li­ko ve­če­raš­nji skup ipak za­po­čne.

Me­đu­tim, po­slje­dnje in­for­ma­ci­je go­vo­re da od ovog mi­tin­ga ne­će bi­ti ni­šta, a ta­kve in­for­ma­ci­je nam je pre­nio i El­vis Re­džić, je­dan od or­ga­ni­za­to­ra.

"Evo, upra­vo ma­lo­pri­je sam iz po­li­ci­je, ni­smo do­bi­li do­zvo­lu i sad će­mo se ja­vno oči­to­va­ti da se ne­će­mo oku­plja­ti. Vi­di­te, oni si do­bi­li do­zvo­lu za skup i kon­cert na kojem se oče­ku­ju us­ta­ške pje­sme i sim­bo­li, a mi smo do­bi­li odbi­je­ni­cu, to vam sve go­vo­ri", re­kao je re­zi­gni­ra­no Re­džić.

U uto­rak jer skup na sta­di­onu "Pod Bi­je­lim bri­je­gom" i kon­cer­t po­drške šes­to­ri­ci čel­ni­ka Her­ceg Bo­sne osu­di­lo i Vi­je­će za pro­ve­dbu mi­ra u BiH (PIC), me­đu­tim, do njihovih odlu­ka po­slje­dnjih go­di­na ov­daš­nji po­li­ti­ča­ri pre­vi­še i ne drže, što je danas svo­jim is­tu­pom pot­vrdi­la i sa­ma Bor­ja­na Kri­što, za­mje­nik pred­sje­dni­ka HDZ BiH.

"Ni­sam pro­či­ta­la stav PIC-a, ali ve­se­li me da je PIC oko ne­čeg pos­ti­gao sa­gla­snost kad je u pi­ta­nju BiH. Ako je to uis­ti­nu naj­va­žni­je pi­ta­nje u BiH, on­da se svi ozbi­ljno mo­ra­mo za­bri­nu­ti gdje smo i šta nas to oče­ku­je. Što se ti­če or­ga­ni­zo­va­nja kon­cer­ta, ja tu ne vi­dim ni­šta spor­no", ka­za­la je Kri­što, ko­ja je i član Ko­le­gi­ja Pred­sta­vni­čkog do­ma par­la­men­ta BiH.

Pod­sje­ća­mo da je Sud­sko vi­jeće Ha­škog tri­bu­na­la u prvos­te­pe­nom pos­tup­ku šes­to­ri­cu po­li­tičkih i voj­nih čel­ni­ka ne­ka­daš­nje Her­ceg Bo­sne osu­di­lo na 111 go­di­na zatvora, za­ključiv­ši da su sva šes­to­ri­ca učes­tvo­va­la u udruženom zločinačkom po­du­hva­tu u ra­tu u BiH od kra­ja 1991. do 1994. go­di­ne. Ja­dran­ko Prlić, biv­ši pre­mi­jer Her­ceg Bo­sne, osuđen je na 25 go­di­na za­tvo­ra, Bru­no Sto­jić, načel­nik Mi­nis­tar­stva od­bra­ne, na 20, na ko­li­ko su osuđeni i ge­ne­ra­li Slo­bo­dan Pra­ljak i Mi­li­voj Pet­ko­vić. Va­len­ti­nu Ćoriću, načel­ni­ku Voj­ne po­li­ci­je HVO, izrečena je ka­zna od 16 go­di­na za­tvo­ra, dok je Be­ri­slav Pu­šić, načel­nik Službe za raz­mje­nu za­ro­blje­ni­ka, osuđen na 10 go­di­na za­tvo­ra.

Mur: Ra­tni zlo­čin­ci ne­ma­ju mjes­ta u ja­vnom ži­vo­tu

Džo­na­tan Mur, šef Mi­si­je OS­CE-a u BiH, ve­oma va­žnom oci­je­nio je izja­vu po­li­ti­čkih di­re­kto­ra Upra­vnog odbo­ra PIC-a, ko­ji su osu­di­li mi­ting po­drške osu­đe­nim čel­ni­ci­ma Her­ceg Bo­sne.

"Ja­sno smo re­kli da osu­đe­ni ra­tni zlo­čin­ci ne­ma­ju mjes­ta u ja­vnom ži­vo­tu, i u dru­gim di­je­lo­vi­ma BiH. Sta­vo­vi me­đu­na­ro­dne za­je­dni­ce su ja­sni, ali kon­cer­ta će iz­gle­da bi­ti", re­kao je Mur.