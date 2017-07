Trebinjac Jovo Ćorić tokarenjem pravi unikatne posude

TREBINJE - Trebinjac Jovo Ćorić izrađuje upotrebne i ukrasne predmete od drveta koje obrađuje na neobičan način - takozvanim ručnim tokarenjem.

"Drvetom se bavim odavno, ali ručno tokarenje drveta radim već pet godina, što se izvodi na način sličan izradi grnačarije - postavim drvo na strug koji okrećem i nožem ili šmirgl papirom izdubljujem predmet ili ga spolja obrađujem", kaže Jovo.

Iz prirode sakuplja korijenje drveta i ostatke stabala nepravilnih oblika koji ne smiju biti suvi, već zeleni, i koje kasnije obrađuje, pa oni sami po sebi predstavljaju unikate.

Tehnologija obrade drveta tokarenjem zahtijeva puno vremena jer se najprije drvo "skine" na određenu debljinu, pa se ostavi na sušenju dva do tri mjeseca, a onda se ponovo vraća na strug gdje se stvara finalni proizvod.

"Posao je dosta mukotrpan jer jedna mala činija zahtijeva mnogo vremena za izradu, pa onda i cijena takvih predmeta na prvi pogled izgleda previsoka, tako da ne mogu nikada da naplatim koliko ona vrijedi. Najbolje mogu prodati ovakve stvari britanskim turistima jer se oni u ovu tehniku razumiju, ali takvih turista nema baš mnogo u Trebinju", dodaje Jovo.

Izrađuje uglavnom činije i prodaje ih od 2,5 do 30 evra, zavisno od uloženog truda, jer neke samo pravi tokarenjem, neke još ručno izrezbari, neke obrađuje još i prorografom, odnosno paljenjem drveta, neke čak i buši ručno, pa onda rupice glača.

Svoje predmete najviše radi od masline, jer je u pitanju drvo koje je gotovo vječno, ali ima i posebne, neobične šare, pa je i vizuelno ljepše od ostalih, ali se teže i obrađuje, pa finalni proizvod mora biti i skuplji.

Kaže da duboreze i ostale vještine rada na drvetu praktikuje odavno, ali s obzirom na to da to u Hercegovini rade gotovo svi, on se opredijelio za malo neobičniju vještinu tokarenja kojom u Hercegovini, barem da on zna, ne radi niko.

Ovaj umjetnik dodaje da mu treba nekoliko mjeseci da završi jedan predmet.