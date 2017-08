Trebinje slavi krsnu slavu

TREBINJE - Povodom Svetog preobraženja gospodnjeg, krsne slave grada Trebinja i njegovog Sabornog hrama, u Trebinju već drugi dan traju Preobraženjske svečanosti koje, zajedno sa Trebinjcima i Trebinjkama danas proslavljaju i njihovi brojni gosti, među kojima su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednica Vlade RS Željka Cvijanović.

Trebinjcima i Trebinjkama okupljenim na Svetoj arhijerejskoj liturgiji u Sabornom hramu krsnu slavu je najprije čestitao episkop Zahumsko hercegovački i primorski Grigorije koji je istakao da Trebinje sve više liči na grad sunca, svjetlosti, dobrote, blagoslova, ali i grožđa, vina, zelenila i svih božjih blagodeti.

"Postajemo sve više grad blagodeti, a to je ono što su nam ostavili naši preci u amanet, u kome se ispunjava sve ono od Svetog Save, Svetog Vasilije, do Dučića i Njegoša, svega onoga što nas opominje da budemo kako treba – dobri ljudi i dobri hrišćani, gdje je svako stradanje i svaka borba potrebna da se dođe do ovakve radosti", poručio je vladika Grigorije.

Gradonačelnik Luka Petrović je svojim sugrađanima prvi čestitao krsnu slavu, sretan što je, kako kaže, sa vladikom Grigorijem, premijerkom Cvijanović i predsjednikom Dodikom sjekao slavski kolač, u prisustvu brojnih gostiju i prijatelja iz susjednih hercegovačkih opština, te prijatelja iz ostalih krajeva Republike Srpske, Srbije i Crne Gore.

"Sakupiti ovoliko prijatelja može samo onaj tim koji pravi slogu, jedinstvo i mir, a mi smo opredijeljeni za to, želimo da pravimo jedinstvo i radnu klimu, što se osjeća na savom koraku u gradu Trebinju, gdje građani to sve više prepoznaju, jer vide da idemo snažijim i stabilnijim stopama naprijed i da će se razvoj ovoga grada sve više prepoznavati u narednim godinama“, kazao je Petrović, apostrofirajući da su prioritet grada Trebinja investicije koje će se realizovati uz pomoć republičkih investicija.

Uz čestitke gradonačelniku Petroviću i cijelom gradu, predsjednik Dodik je ovom prilikom podsjetio da je ovo dan kada se sagledavaju svi poslovi i kada se planira šta dalje raditi, dan na koji se može kazati da je vrijeme konflikta Trebinja sa institucijama Republike Srpske prošlo.

"Sada je na nama da pokažemo da smo tu da podržimo gradonačelnika i njegov tim koji već predano radi na mnogim projektima i već obilježava ovo vrijeme sa dobrim uspjesima, pa mi je drago što ovih dana srećem po gradu ljude koji izražavaju zadovoljstvo činjenicom da se u ovom gradu sve bolje i uspješnije radi", kazao je predsjednik Dodik, napomenuvši da Republika Srpska Trebinje smatra svojim strateški važnim mjestom, u kom pogledu je i uspjeh ovog grada vezan za republiku sa kojom mora biti u konekciji.

Premijerka Željka Cvijanović je ponovila opredjeljenje Vlade RS da radi zajedno sa lokalnom trebinjskom administracijom na svim zajedničkim razvojnim programima i projektima.

"Zadovoljstvo mi je što sam na ovako važan dan ovdje sa vama i što, zajedno sa drugim načenicima i gradonačelnicima koji su doprinijeli i doprinose da zajedno i predano radimo na jedinstvu i saradnji, ali naikda dovoljno da ne bismo nastavili u budućnosti još i više", kazala je Cvijanović, napomenuvši da je Vlada RS u Trebinje uložila preko 70 miliona maraka, ali da se i dalje nastavlja ubrzanim korakom ka razvoju, kako bi se nadoknadile četiri godine u kojima ova lokalna zajednica u Vlada RS nisu imali zajedničku komunikaciju.

U sklopu Preobraženskih svečanosti u popodnevnim časovima slijedi otkrivanje dva spomenika u Trebinju – blaženopočivšem patrijarsku srpskom Pavlu i Spomenik poginulim pripadnicima Policijske uprave Trebinje, a u večernjim satima će se po tradiciji na gradskim ulicama kretati svečana litija, od Sabornog hrama do Trga slobode, gdje slijedi kulturno-zabavni program do duboko u noć...